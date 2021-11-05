Ve sonunda netleşti! O banka duyurdu! Beklenen ödeme hesaplara yatacak! Emekli vatandaşlar için flaş gelişme!
Akbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti, Halkbank... Emekliler, dul ve yetimler banka promosyonuyla ek gelir elde ediyor. Bankaya verilen 3 senelik taahhüt zamanını dolduranlar tekrar ödeme alırken, maaşı yeni bağlananlar da başvurur başvurmaz promosyondan yararlanıyor. Bankalar maaşı bin 500 liraya kadar olanlara 500, bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlara 625, 2 bin 500 lira ve üstü olanlara 750 lira promosyon ödüyor. Fakat şunlar taban tutarlar. İşte emekliye yüksek promosyon veren bankaların listesi...
05.11.2021 08:58
- Son Güncelleme: 05.11.2021 08:58
Peş peşe açıklama yapıldı. Beklenen ödeme hesaplara yatacak! O bankalar paraları hesaplara yatırıyor. Emekliler, dul ve yetimler banka promosyonuyla ek gelir elde ediyor. 3 yılda bir maaşların yatırıldığı bankalar, emeklilere promosyon ödemesi yapıyor. Bankaya verdiği 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar yine ödeme alırken, maaşı yeni bağlananlar da başvurur başvurmaz promosyondan yararlanıyor. Akbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti, Halkbank ile emekliler, dul ve yetimler banka promosyonuyla ek gelir elde ediyor.