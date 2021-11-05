Ve sonunda netleşti! O banka duyurdu! Beklenen ödeme hesaplara yatacak! Emekli vatandaşlar için flaş gelişme!

Peş peşe açıklama yapıldı. Beklenen ödeme hesaplara yatacak! O bankalar paraları hesaplara yatırıyor. Emekliler, dul ve yetimler banka promosyonuyla ek gelir elde ediyor. 3 yılda bir maaşların yatırıldığı bankalar, emeklilere promosyon ödemesi yapıyor. Bankaya verdiği 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar yine ödeme alırken, maaşı yeni bağlananlar da başvurur başvurmaz promosyondan yararlanıyor. Akbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti, Halkbank ile emekliler, dul ve yetimler banka promosyonuyla ek gelir elde ediyor.