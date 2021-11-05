Flaş eksik ücret kararı! Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Cep telefonlarına SMS gönderilecek

Ve sonunda netleşti! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Eksik maaşla alakalı son dakika açıklaması. Cep telefonlarına SMS gönderilecek. Özel sektörde çalışan sigortalıların prime temel kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üstünde azalması halinde çalışanlara bilgilendirme hedefli kısa mesaj gönderilecek. Bu program yalnızca çalışanlara yönelik olmayacak; bugüne kadar kayıt dışılık ile alakalı bir analiz yapılmış ve belirli işyerleri de belirleme edilmişti. Şimdi de kayıt dışı istihdam ve eksik ücret bildirimi konusu ile alakalı riskli bulunduğu ön görü edilen işverenlere hem ikaz hem de bilgilendirme hedefli mektuplar gönderilecek.