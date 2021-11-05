Flaş eksik ücret kararı! Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Cep telefonlarına SMS gönderilecek
Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Cep telefonlarına SMS gönderilecek. 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayınlandı. Programda istihdam ve kayıt dışı istihdama çeşitli yer verilerek, hem sahip olunan hal ile ilgili değerlendirme yapıldı, hem de 2022'de her iki hususta da izlenecek yol haritası belirlendi.
Ve sonunda netleşti! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Eksik maaşla alakalı son dakika açıklaması. Cep telefonlarına SMS gönderilecek. Özel sektörde çalışan sigortalıların prime temel kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üstünde azalması halinde çalışanlara bilgilendirme hedefli kısa mesaj gönderilecek. Bu program yalnızca çalışanlara yönelik olmayacak; bugüne kadar kayıt dışılık ile alakalı bir analiz yapılmış ve belirli işyerleri de belirleme edilmişti. Şimdi de kayıt dışı istihdam ve eksik ücret bildirimi konusu ile alakalı riskli bulunduğu ön görü edilen işverenlere hem ikaz hem de bilgilendirme hedefli mektuplar gönderilecek.
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda 2021 yılının ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre istihdamın bin 975 kişi arttığı, işsizlik oranının ise bir önceki yılın aynı ayına göre bir puan azalarak yüzde 12 olarak gerçekleştiği belirtilerek, aynı dönemde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 12.1, işgücüne katılma oranının ise yüzde 51.2 olarak gerçekleştiği ifade ediliyor.
Programa göre, 2022'de, pandemi sonrası ekonomideki toparlanma süreci ve yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdam artışının ivme kazanmasıyla istihdamın bir önceki yıla göre bin 277 kişi artacağı, işsizlik oranının ise yüzde 12'ye gerileyeceği hedefleniyor. İşgücüne katılma oranı da 2022 yılında bir puan artışla yüzde 52.4'e ulaşması bekleniyor.