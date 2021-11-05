Çifte destek ve prim teşviği, 15.500 lira vergi avantajı geldi! 18-29 yaş arasındaki iş kuran gençlere büyük müjde!
Devlet iş kurmak isteyen girişimci gençlere 3 sene vergi ve 1 sene prim teşviğinde bulunuyor. Girişimci gençler 3 sene vergi ve 1 sene prim teşviğinden faydalanacak. Devlet desteğinden faydalanmak isteyen gençlerin ilk kez kendine ait işyeri açması ve SGK'ya Bağ-Kur'lu olarak kayıtlı olması gerekiyor.
05.11.2021 08:57
- Son Güncelleme: 05.11.2021 08:57
Ülkemizde girişimci gençler amacıyla pek çok devlet desteği sunuluyor. Finansman desteklerinin yanı sıra vergi ve prim kolaylıkları da sağlanıyor. İlk kez kendine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na Bağ- Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 sene süresince primleri devlet doğrultusundan ödeniyor. Gençlere bunun beraberinde vergi desteği de sağlanacak. İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18 ila 29 yaş arasındaki gençlere 3 senelik vergi istisnası bulunuyor.