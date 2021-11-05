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Haberler Ekonomi Çifte destek ve prim teşviği, 15.500 lira vergi avantajı geldi! 18-29 yaş arasındaki iş kuran gençlere büyük müjde!

Çifte destek ve prim teşviği, 15.500 lira vergi avantajı geldi! 18-29 yaş arasındaki iş kuran gençlere büyük müjde!

Devlet iş kurmak isteyen girişimci gençlere 3 sene vergi ve 1 sene prim teşviğinde bulunuyor. Girişimci gençler 3 sene vergi ve 1 sene prim teşviğinden faydalanacak. Devlet desteğinden faydalanmak isteyen gençlerin ilk kez kendine ait işyeri açması ve SGK'ya Bağ-Kur'lu olarak kayıtlı olması gerekiyor.

takvim.com.tr
05.11.2021 08:57 - Son Güncelleme: 05.11.2021 08:57
Çifte destek ve prim teşviği, 15.500 lira vergi avantajı geldi! 18-29 yaş arasındaki iş kuran gençlere büyük müjde!

Ülkemizde girişimci gençler amacıyla pek çok devlet desteği sunuluyor. Finansman desteklerinin yanı sıra vergi ve prim kolaylıkları da sağlanıyor. İlk kez kendine ait bir işyeri açan ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na Bağ- Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 sene süresince primleri devlet doğrultusundan ödeniyor. Gençlere bunun beraberinde vergi desteği de sağlanacak. İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18 ila 29 yaş arasındaki gençlere 3 senelik vergi istisnası bulunuyor.

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Çifte destek ve prim teşviği, 15.500 lira vergi avantajı geldi! 18-29 yaş arasındaki iş kuran gençlere büyük müjde!

Yıllık prim avantajı 14 bin 810 lirayı buluyor.

Çifte destek ve prim teşviği, 15.500 lira vergi avantajı geldi! 18-29 yaş arasındaki iş kuran gençlere büyük müjde!

3 YIL VERGİDEN MUAF

İlk kez bir gelir vergisi mükellefi olarak işyeri açan 18-29 yaş arası gençler için 3 yıllık bir vergi istisnası da bulunuyor.

Çifte destek ve prim teşviği, 15.500 lira vergi avantajı geldi! 18-29 yaş arasındaki iş kuran gençlere büyük müjde!

Bu kapsamda gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. 75 bin lira matrah beyan eden bir girişimcinin cebinde kalacak miktar yıllık 15 bin 340 lira seviyesinde bulunuyor.

Çifte destek ve prim teşviği, 15.500 lira vergi avantajı geldi! 18-29 yaş arasındaki iş kuran gençlere büyük müjde!

BİLDİRİME DİKKAT!

Vergi muafiyeti şartları şöyle:

İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

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