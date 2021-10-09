SGK’dan toplu para nasıl alınır? SGK’dan büyük müjde! Sigorta girişi olan herkese toplu para ödemesi yapılacak!

SSK ve Bağ-Kur'lular amacıyla toplu para alabilmenin şartları açıklandı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, SGK'dan toplu para nasıl alınır? Toplu para alma şartları neler? Tüm şartlar tamamlanmışsa 'Emekli olmak istemiyorum paramı toplu alacağım' deme hali ise yok. Bu halde emeklilik gerçekleşiyor. Toplu para isteği vefat eden bireylerin kanuni mirasçıları doğrultusundan da yapılabiliyor. Burada da ölüm aylığı bağlanmaması temel alınıyor. Yaş koşulunun tamamlanması işe giriş tarihine göre değişiyor. İşte haberin detayları...