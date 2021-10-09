SGK'dan toplu para nasıl alınır? SGK'dan büyük müjde! Sigorta girişi olan herkese toplu para ödemesi yapılacak!
Sahip bulunduğunuz üstünlükleri kaçırmayın! SGK doğrultusundan oluşturulan açıklama ile toplu para iadesi yapıldığı açıklandı. Yaş ve sene şartını doldurmuş fakat primi eksik bulunduğu amacıyla emekli olamayanlara müjdeli haber geldi. Eski SSK'lılar (4A) amacıyla 2008'den evvelce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise yalnızca işçi primleri geri ödeniyor. Bağ- Kur'lular (4B) amacıyla tarih ayrımı yapmadan ödedikleri bütün primler geri veriliyor.
SSK ve Bağ-Kur'lular amacıyla toplu para alabilmenin şartları açıklandı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, SGK'dan toplu para nasıl alınır? Toplu para alma şartları neler? Tüm şartlar tamamlanmışsa 'Emekli olmak istemiyorum paramı toplu alacağım' deme hali ise yok. Bu halde emeklilik gerçekleşiyor. Toplu para isteği vefat eden bireylerin kanuni mirasçıları doğrultusundan da yapılabiliyor. Burada da ölüm aylığı bağlanmaması temel alınıyor. Yaş koşulunun tamamlanması işe giriş tarihine göre değişiyor. İşte haberin detayları...
SGK TOPLU PARA İADESİ NASIL ALINIR?
SGK'dan toplu para iadesi alabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Emekli olabilmek için yaş ve yıl şartını doldurmuş olmasına rağmen primi eksik olanlar için toplu para iadesi yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur'lular ile birlikte memurlar da belli şartlarda bu imkândan yararlanabiliyor.
TOPLU PARA ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in kaleme aldığı toplu para iadesi alabilmenin şartları şu şekilde: