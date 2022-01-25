Ve sonunda netleşti! Her biri 2 sene sayılıyor! SGK ve Bağkur'lu olarak 6 yıl erken emekli olabilirsiniz! Hemen dilekçe verin
Formül belli oldu. Anında emekli olabilirsiniz. Türkiye'de emekli olmak isteyenler için SGK tarafından birçok farklı uygulama sunuluyor. Borçlanma yoluyla eksik primlerini tamamlayarak sigortalıların emeklilik tarihini öne çekmesi mümkün. Ancak 2022 yılı için borçlanma oranlarında yapılan artış, emekli olmak isteyen vatandaşlara yeni bir külfet yüklüyor. Doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanması ile emeklilik tarihini 6 yıla kadar erkene çekmek mümkün. Peki, emeklilik tarihini öne çekmek için başka neler yapılabilir? İşte emeklilik tarihini öne çekmek için merak edilenler.
Borçlanma ile Erken Emeklilik Nasıl Yapılır?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli şartları sağlayan ve bazı zorunluluk hallerinden dolayı sigorta primlerini ödeyememiş kişilerin bu eksik primleri için borçlanma yoluna giderek emeklilik tarihini öne çekmelerini sağlıyor.
Özellikle doğum sonrasında ücretsiz izin kullanan ya da çalışma hayatına ara veren kadın sigortalıların, her bir çocuk için 2 yıla kadar borçlanması sağlanıyor. 3 çocuğa kadar borçlandırılmanın yapılması sayesinde emeklilik tarihi kadınlarda doğum borçlanması ile 6 yıl kadar erkene taşınabiliyor.
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2022 Doğum Borçlanması Ne Kadar?
2022 yılında asgari ücrete gelen zam ile SGK borçlanma oranları da yükseldi. 1 çocuk için doğum borçlanmasına gidecek kişiler, 2 yıla kadar borçlanma yapabiliyor. Bu sayede doğum nedeniyle geçici olarak işten çıkan veya ücretsiz izin kullanan sigortalı anneler, geçen yıla göre 10.958 TL artışla borçlanma yapabilecek.