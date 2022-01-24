Elini çabuk tutan fırsatı yakalar! TOKİ'de kiradan kurtaracak fırsatlar başladı! 120-180 ay vadeyle 269 bin TL'ye daire sahibi olabilirsiniz!
2022 yılının ilk gününden itibaren Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni uygun fiyatlı daire ve arsa satışlarını duyumaya devam ederek vatandaşların yüzünü güldürüyor. İstanbul Başakşehir'deki kuralı olarak satışa sunulan dairelerin başvurusu geçen hafta sona erdi. Son olarak kurum tarafından yapılan son açıklamada, Burdur, Bursa, Çorum, İzmir, Kars, Konya, Malatya, Sivas, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta bazı dairelerin satışı sürüyor. Öte yandan 3 ilde 49 arsanın açık artırmayla satılacağı bilgisini paylaşıldı. Bu arsaların olduğu iller arasında İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa yer alıyor. Alıcılar, arsalara yüzde 15, 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satışa sunulacak.
Elini çabuk tutan fırsatı yakalar! TOKİ'de kiradan kurtaracak fırsatlar başladı. 120-180 ay vadeyle 269 bin TL'ye daire sahibi olabilirsiniz. TOKİ ev sahibi olmak isteyenlere müjdeyi verdi. Ev ya da arsa almak isteyenlerin sıklıkla takip ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) duyuruları oluyor. Kurum tarafından son olarak 11 ilde bazı konutların satışının devam ettiği görülüyor. Listede 269 bin TL'ye evler de yer alıyor. Öte yandan İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa'da da arsa satışları 8 Şubat'a kadar sürecek.
185 BİN KONUTUN İNŞAATI SÜRÜYOR
Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Ömer Bulut, İstanbul'da 2019 yılında inşaatına başladıkları 5 bin 565 sosyal konutun yapımının tamamlandığını ve hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.
Şu anda aktif 820'ye yakın şantiyemiz var. Bu dönemde belki özel sektörde konut arzı biraz azaldı. Biz TOKİ olarak bu konut açığını kapatmak maksadıyla İstanbul, Ankara ve büyükşehirlerimiz dahil olmak üzere sosyal konut projelerini hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Bu yıl sosyal konut anlamında ihale ettiğimiz konut sayısı da 73 binin üzerinde." dedi.