Elini çabuk tutan fırsatı yakalar! TOKİ'de kiradan kurtaracak fırsatlar başladı. 120-180 ay vadeyle 269 bin TL'ye daire sahibi olabilirsiniz. TOKİ ev sahibi olmak isteyenlere müjdeyi verdi. Ev ya da arsa almak isteyenlerin sıklıkla takip ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) duyuruları oluyor. Kurum tarafından son olarak 11 ilde bazı konutların satışının devam ettiği görülüyor. Listede 269 bin TL'ye evler de yer alıyor. Öte yandan İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa'da da arsa satışları 8 Şubat'a kadar sürecek.