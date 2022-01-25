Masraf yok, şart yok! ATM'den alıyorsunuz! 1.000, 2.500 ve 5.000 TL faizsiz olarak anında alabilirsiniz!
1.000, 2.500 ve 5.000 TL faizsiz olarak veriliyor. Sıfır faizli ihtiyaç kredileri insanların nakit sıkıntısına deva oluyor. Kolay ödeme olanağı ve faizsiz, masrafsız seçenekleri ile ING Bank ve Aktif Bank kişilerin acil nakit problemini 2022 senesinde da gidermeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) doğrultusundan faizlerin düşürülmesinin sonrasında gelen makul krediler, son dönemde yükselerek nakit arayanların yeni kredi seçeneklerini kullanmasına neden oldu. ING ve N Kolay faizsiz ihtiyaç kredileri ile vatandaşa destek oluyor. Başvuran anında alıyor! 395 TL taksitle! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan 2022'de de 10.000 TL kredi fırsatı! Az evvel belli oldu! 275.000 TL faizsiz olarak hesaba yatıyor! Esnaf, kamu çalışanı, eczacı, emekli, özel sektör çalışanı…
ING Bank 5.000 TL Faizsiz Kredi
Kredi faizi ne olursa olsun ING Bank tarafından Turuncu Ekstra programı kapsamında alacakları nakit iade ile 5.000 TL'ye kadar olan kredinin %0 faizli olarak kullandırılması sağlanıyor.
Turuncu Ekstra programı için geçerli kampanya da, aylık harcamalarının 1.000 TL'sini Turuncu Ekstra Banka Kart ile yapanlar, faizsiz olarak kredisini kullanabilecekler.
Öte yandan harcama yerine birikim yapmak isteyenler ise alacakları nakit iade ile özel faiz oranlarından da rahatlıkla faydalanabilirler. 5.000 TL'ye kadar olan krediler için 2.500 TL aylık ortalama bakliyesi vadesiz TL hesaplarında bulundurularak, kredi için %0 faiz oranlarından yararlanabilirler.
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ING Bank faizsiz kredisinden yararlanmak için 5.000 TL ve altında krediler verilir. Kampanya süresi boyunca diğer kredi kullandırılmalarında ise Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi seçenekleri için %1,59'dan başlayan cazip faizler yer almaktadır.