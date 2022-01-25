Masraf yok, şart yok! ATM’den alıyorsunuz! 1.000, 2.500 ve 5.000 TL faizsiz olarak anında alabilirsiniz!

Öte yandan harcama yerine birikim yapmak isteyenler ise alacakları nakit iade ile özel faiz oranlarından da rahatlıkla faydalanabilirler. 5.000 TL'ye kadar olan krediler için 2.500 TL aylık ortalama bakliyesi vadesiz TL hesaplarında bulundurularak, kredi için %0 faiz oranlarından yararlanabilirler.

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