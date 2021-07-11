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Ve sonunda netleşti! En az 1 sene boyunca veriliyor! 1.556 lira devlet desteği... Yasak kalktı ama hesaplara yatıyor

Yasak kalktı ama hesaplara yatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği prim ve vergi teşviki ile yeni işçi alan işletmelere 1.556 lira destek verilecek. Böylece işçinin minimum fiyat üzerinden tüm vergi ve primlerini devlet karşılayacak Pandemi ile beraber başlayan destekler lüzumlara göre devam ediyor. 2020 senesinin Mart ayında başlayan ve takribî 661 milyar lirayı bulan destek kolilerine şimdi bir yenisi daha ilave edildi. 1 Temmuz tarihi itibariyle özellikle fesih yasağının ortadan kalkması ve kısa çalışma ödeneğinin bitmesi sebebiyle istihdama teşvik de gelmiş oldu.

takvim.com.tr
11.07.2021 13:22 - Son Güncelleme: 11.07.2021 13:22
Ve sonunda netleşti! En az 1 sene boyunca veriliyor! 1.556 lira devlet desteği... Yasak kalktı ama hesaplara yatıyor

Koronavirüs pandemisinde normalleşme süreci başladı. Ancak devlet tarafından ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara destek verilmeye devam ediyor. 1.556 lira destek sağlanacak. İşçi ve işveren yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Yeni işçi alımlarında, her bir işçinin 12 ay boyunca asgari ücret üzerinden hesaplanacak tüm prim ve vergileri devlet tarafından karşılanacak.

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Ve sonunda netleşti! En az 1 sene boyunca veriliyor! 1.556 lira devlet desteği... Yasak kalktı ama hesaplara yatıyor

YASAK KALKTI AMA

1 Temmuz tarihi itibariyle özellikle fesih yasağının ortadan kalkması ve kısa çalışma ödeneğinin bitmesi sebebiyle istihdama teşvik de gelmiş oldu.

Ve sonunda netleşti! En az 1 sene boyunca veriliyor! 1.556 lira devlet desteği... Yasak kalktı ama hesaplara yatıyor

Başta yeme içme sektörü olmak üzere hizmetler ve turizm sektörlerinde normalleşmeyle birlikte canlanma yaşanması yeni eleman ihtiyacını da doğurmuş oldu.

Ve sonunda netleşti! En az 1 sene boyunca veriliyor! 1.556 lira devlet desteği... Yasak kalktı ama hesaplara yatıyor

Bu sektörler başta olmak üzere mevcut elemanlarını artıran işletmeler teşvikten de yararlanmış olacak.

Ve sonunda netleşti! En az 1 sene boyunca veriliyor! 1.556 lira devlet desteği... Yasak kalktı ama hesaplara yatıyor

18 AY UYGULANACAK

Yeni teşvik ile ilave istihdamın işverene getireceği tüm yükler karşılanmış olacak. Önümüzdeki günlerde uygulama ve detaylarıyla ilgili düzenlemelerin açıklanacağı bu teşvike göre mevcut çalışanlarına ilave olarak alınacak her bir işçinin 12 ay boyunca asgari ücret üzerinden hesaplanacak tüm prim ve vergileri devlet tarafından karşılanacak.

Ve sonunda netleşti! En az 1 sene boyunca veriliyor! 1.556 lira devlet desteği... Yasak kalktı ama hesaplara yatıyor

Teşvik asgari ücret üzerinden hesaplanacak. Böylece hem işçi için ödenen SGK primleri hem de işveren SGK primleri karşılanacak. Buna ilaveten işçi maaşından alınan gelir vergisi ve damga vergisini de işverenler ödemeyecek.

Ve sonunda netleşti! En az 1 sene boyunca veriliyor! 1.556 lira devlet desteği... Yasak kalktı ama hesaplara yatıyor

Burada teşvik süresi 12 ay olarak belirlenmesine rağmen kadın ve genç işçi alanlar için 18 ay olarak uygulanacak. Destek asgari ücret üzerinden hesaplanacağı için hangi prim ve vergilerin devlet tarafından karşılanacağına daha yakından bakalım.