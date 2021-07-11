Ve sonunda netleşti! En az 1 sene boyunca veriliyor! 1.556 lira devlet desteği... Yasak kalktı ama hesaplara yatıyor

Yasak kalktı ama hesaplara yatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği prim ve vergi teşviki ile yeni işçi alan işletmelere 1.556 lira destek verilecek. Böylece işçinin minimum fiyat üzerinden tüm vergi ve primlerini devlet karşılayacak Pandemi ile beraber başlayan destekler lüzumlara göre devam ediyor. 2020 senesinin Mart ayında başlayan ve takribî 661 milyar lirayı bulan destek kolilerine şimdi bir yenisi daha ilave edildi. 1 Temmuz tarihi itibariyle özellikle fesih yasağının ortadan kalkması ve kısa çalışma ödeneğinin bitmesi sebebiyle istihdama teşvik de gelmiş oldu.

11.07.2021 13:22 - Son Güncelleme: 11.07.2021 13:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





