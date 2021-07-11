Ve sonunda netleşti! En az 1 sene boyunca veriliyor! 1.556 lira devlet desteği... Yasak kalktı ama hesaplara yatıyor
Yasak kalktı ama hesaplara yatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği prim ve vergi teşviki ile yeni işçi alan işletmelere 1.556 lira destek verilecek. Böylece işçinin minimum fiyat üzerinden tüm vergi ve primlerini devlet karşılayacak Pandemi ile beraber başlayan destekler lüzumlara göre devam ediyor. 2020 senesinin Mart ayında başlayan ve takribî 661 milyar lirayı bulan destek kolilerine şimdi bir yenisi daha ilave edildi. 1 Temmuz tarihi itibariyle özellikle fesih yasağının ortadan kalkması ve kısa çalışma ödeneğinin bitmesi sebebiyle istihdama teşvik de gelmiş oldu.
Koronavirüs pandemisinde normalleşme süreci başladı. Ancak devlet tarafından ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara destek verilmeye devam ediyor. 1.556 lira destek sağlanacak. İşçi ve işveren yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Yeni işçi alımlarında, her bir işçinin 12 ay boyunca asgari ücret üzerinden hesaplanacak tüm prim ve vergileri devlet tarafından karşılanacak.
18 AY UYGULANACAK
Yeni teşvik ile ilave istihdamın işverene getireceği tüm yükler karşılanmış olacak. Önümüzdeki günlerde uygulama ve detaylarıyla ilgili düzenlemelerin açıklanacağı bu teşvike göre mevcut çalışanlarına ilave olarak alınacak her bir işçinin 12 ay boyunca asgari ücret üzerinden hesaplanacak tüm prim ve vergileri devlet tarafından karşılanacak.