Hesaplara karşılıksız 5.000 TL anında yatırılıyor! Ev yapan da eşya alan da faturasını ödeyemeyen de yararlanıyor
Başvuranlara 5 bin TL ödeniyor. İhtiyaç sahibi vatandaşa para yardımı yapılıyor. Dar gelirlilerin evini yapması, onarması ve eşya konusunda da destek sağlanıyor. Devlet destekleri kapsamında çok rakamda ödeme vatandaşlara eriştiriliyor. Bu takviye ve destek ödemelerinin kimileri özel şartlarla, kimileri sağlık gidişatları çerçevesinde kimileri ile kişilerin kazanç gidişatları ile alakalı olarak ödeniyor. Bu destekler vatandaşların içerisinde bulundukları gidişatlardan en az mağduriyetle bölmelerini emellerken ödemeler devletin muhtelif müesseseleri tarafından yapılıyor.
5 bin liralık destekten yararlanmak isteyenlerin mutlaka yazılı olarak başvuruda bulunması gerekiyor. e-Devlet'ten ya da internet siteleri üzerinden başvuru yapılamıyor. Devlet destekleri pek çok alanda devam ediyor. Birçok kişi bu haklardan haberdar olmadığı için başvuruda bulunmuyor. Ev yapana da, faturasını ödeyemeyene de eşya alana da nakit para desteği veriliyor. Evine tadilat yapması gereken ama maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlar isterlerse 40 bin liraya kadar para desteği alabiliyorlar. Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar için 118 TL'lik para yardımı yapılıyor. İşte devlet tarafından sağlanan ve çok fazla bilinmeyen 10 destek...
Barınma Yardımları ihtiyaç sahibi olan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan yardımlardan birisidir. Barınma yardımları 4 ana başlıktan oluşmakta olup bizler bu yardımlar arasından eşya yardımını sizlerle paylaşıyoruz.
Betonarme Ev Yardım Desteği
Prefabrik Ev Yardım Desteği
Ev Bakım Onarım Tadilat Desteği
Eşya Yardım Parası.
Eşya yardım parası; sağlıksız derecede kötü durumda olan evlerde yaşayan vatandaşların yaşam alanlarının güzelleştirilmesi adına sağlanan destek ödemelerinden birisidir. Eşya yardım parası sadece maddi durumu kötü olan vatandaşlara ödenmekte olup bu ödemeler için sağlanması gereken koşullar bulunuyor.