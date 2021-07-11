Hesaplara karşılıksız 5.000 TL anında yatırılıyor! Ev yapan da eşya alan da faturasını ödeyemeyen de yararlanıyor

5 bin liralık destekten yararlanmak isteyenlerin mutlaka yazılı olarak başvuruda bulunması gerekiyor. e-Devlet'ten ya da internet siteleri üzerinden başvuru yapılamıyor. Devlet destekleri pek çok alanda devam ediyor. Birçok kişi bu haklardan haberdar olmadığı için başvuruda bulunmuyor. Ev yapana da, faturasını ödeyemeyene de eşya alana da nakit para desteği veriliyor. Evine tadilat yapması gereken ama maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlar isterlerse 40 bin liraya kadar para desteği alabiliyorlar. Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar için 118 TL'lik para yardımı yapılıyor. İşte devlet tarafından sağlanan ve çok fazla bilinmeyen 10 destek...