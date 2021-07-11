Ve belli oldu! SGK son dakika genelgesi! Emekli aylığı almak için bunu yapmak artık şart! Bunu yapmayan yandı

Ve belli oldu! SGK son dakika genelgesi! Emekli aylığı almak için bunu yapmak artık şart! SGK, Anayasa Mahkemesi'nin emeklilik için işten ayrılmayla ilgili düzenlemeyi iptal etmesine açıklık getirdi: Aylık bağlanabilmesi için işten ayrılmak gerekiyor. Buna göre, 30 Eylül 2008 tarihinden önce dilekçe verenler hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edilecek. 5510 Sayılı Kanunun 4/a bendi(SSK) kapsamında çalışanların emekli aylığı talep tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanır. Yani 18 Mart 2018 tarihinde aylık talebinde bulundunuz.

11.07.2021 13:31 - Son Güncelleme: 11.07.2021 13:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





