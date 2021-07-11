Ve belli oldu! SGK son dakika genelgesi! Emekli aylığı almak için bunu yapmak artık şart! Bunu yapmayan yandı
Ve belli oldu! SGK son dakika genelgesi! Emekli aylığı almak için bunu yapmak artık şart! SGK, Anayasa Mahkemesi'nin emeklilik için işten ayrılmayla ilgili düzenlemeyi iptal etmesine açıklık getirdi: Aylık bağlanabilmesi için işten ayrılmak gerekiyor. Buna göre, 30 Eylül 2008 tarihinden önce dilekçe verenler hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edilecek. 5510 Sayılı Kanunun 4/a bendi(SSK) kapsamında çalışanların emekli aylığı talep tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanır. Yani 18 Mart 2018 tarihinde aylık talebinde bulundunuz.
Emekli aylığı almak için bunu yapmak artık şart! Bunu yapmayan yandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bir genelgeyle karara açıklık getirdi. Anayasa Mahkemesi'nin, 506 sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu'nun emeklilik dilekçesi vermek için işten ayrılma zorunluluğuna dair hükmünü iptal etmesinin ardından, çalışanlar meraklı bekleyiş içerisine girmişti. 5510 Sayılı Kanunun 4/a bendi(SSK) kapsamında çalışanların emekli aylığı talep tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanır. Yani 18 Mart 2018 tarihinde aylık talebinde bulundunuz. Bu durumda emekli maaşınız 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren bağlanır.
Genelgede, Anayasa Mahkemesi'nin 506 Sayılı eski Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 62'nci maddesindeki düzenlemeyi iptal ettiği ancak aynı kanunun "Yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır" şeklindeki 60'ıncı maddesiyle ilgili iptal kararı vermediği vurgulandı.
BORÇ ÇIKARILANLAR DİKKAT!
SGK'nın 2018/38 Sayılı Genelgesi uyarınca, emeklilik dilekçesi verdiği tarihte işten ayrılmadığı sonradan tespit edilenlere yersiz ödenen aylıklar için borç çıkarıldığı anımsatılan genelgede, AYM'nin kararı doğrultusunda değişiklik yapıldığı kaydedildi.
Buna göre, 30 Eylül 2008 tarihinden önce dilekçe verenler hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edilecek. Kesintiler de iade edilecek.
SSK'LILARIN EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?
5510 Sayılı Kanunun 4/a bendi(SSK) kapsamında çalışanların emekli aylığı talep tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanır. Yani 18 Mart 2018 tarihinde aylık talebinde bulundunuz. Bu durumda emekli maaşınız 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren bağlanır. 3 Mart 2018 tarihinden itibaren emekli maaşını hak ediyor olsanız bile Mart ayı için size herhangi bir ödeme yapılmaz. Emekli maaşınız talep tarihini takip eden ay başından itibaren bağlanır.