1.750, 2.750 ve 3.000 TL’ye kadar ek ödeme hesaplara anında yatıyor! 3 banka açıklama yaptı Herkes bekliyordu!

Emekli maaşına ek 1.750 TL'den 3.000 TL'ye kadar nakit desteği verilecek. Bankaların güncel emekli nakit promosyon seçenekleri sayesinde, düşük emekli maaşları nedeniyle nakit sıkıntısı çekenlere avantajlı oranlarda nakit desteği sunulacak. Ayrıca vatandaşların birçok ayrıcalıklı bankacılık hizmetlerinden de yararlanması mümkündür. Denizbank, TEB ve Şekerbank tarafından verilen nakit promosyon desteği emeklinin 2022 yılında da yüzünü güldürmeyi hedefliyor. İşte en yüksek emekli promosyonu ödemesi yapacak bankalar.