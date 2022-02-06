1.750, 2.750 ve 3.000 TL’ye kadar ek ödeme hesaplara anında yatıyor! 3 banka açıklama yaptı Herkes bekliyordu!
Denizbank'ın emekli müşterilerine özel en cazip oranlarla sunduğu promosyon oranları, nakit ihtiyacına çözüm üretmeye hazırlanıyor. 1.750 TL'ye varan nakit desteği ile maaşını 3 yıllığına Denizbank'a taşımayı taahhüt edenlere özel ayrıcalıklı hizmetler de sunulacak.
Emekli maaşına ek 1.750 TL'den 3.000 TL'ye kadar nakit desteği verilecek. Bankaların güncel emekli nakit promosyon seçenekleri sayesinde, düşük emekli maaşları nedeniyle nakit sıkıntısı çekenlere avantajlı oranlarda nakit desteği sunulacak. Ayrıca vatandaşların birçok ayrıcalıklı bankacılık hizmetlerinden de yararlanması mümkündür. Denizbank, TEB ve Şekerbank tarafından verilen nakit promosyon desteği emeklinin 2022 yılında da yüzünü güldürmeyi hedefliyor. İşte en yüksek emekli promosyonu ödemesi yapacak bankalar.
28 Şubat 2022 tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlayanlara özel verilecek promosyon ödemelerinde, emekli maaş oranlarına göre hesaplamalar yapılmaktadır.
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Emekli maaşını taşıma işlemlerini tamamlayanlar promosyon ödemesi almak için Denizbank tarafından belirlenen temel şartları sağlaması gerekmektedir.
TEB 2.750 TL Nakit Promosyon
Emekli bankacılığına yönelik avantajlı hizmetleriyle öne çıkan TEB, 2.750 TL'ye varan nakit promosyon avantajları ile yeni yılda da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.