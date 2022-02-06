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Haberler Ekonomi 1.750, 2.750 ve 3.000 TL’ye kadar ek ödeme hesaplara anında yatıyor! 3 banka açıklama yaptı Herkes bekliyordu!

1.750, 2.750 ve 3.000 TL’ye kadar ek ödeme hesaplara anında yatıyor! 3 banka açıklama yaptı Herkes bekliyordu!

Denizbank'ın emekli müşterilerine özel en cazip oranlarla sunduğu promosyon oranları, nakit ihtiyacına çözüm üretmeye hazırlanıyor. 1.750 TL'ye varan nakit desteği ile maaşını 3 yıllığına Denizbank'a taşımayı taahhüt edenlere özel ayrıcalıklı hizmetler de sunulacak.

takvim.com.tr
06.02.2022 11:09 - Son Güncelleme: 06.02.2022 11:09
Herkes bekliyordu! 1.750, 2.750 ve 3.000 TL’ye kadar ek ödeme hesaplara anında yatıyor! 3 banka açıklama yaptı

Emekli maaşına ek 1.750 TL'den 3.000 TL'ye kadar nakit desteği verilecek. Bankaların güncel emekli nakit promosyon seçenekleri sayesinde, düşük emekli maaşları nedeniyle nakit sıkıntısı çekenlere avantajlı oranlarda nakit desteği sunulacak. Ayrıca vatandaşların birçok ayrıcalıklı bankacılık hizmetlerinden de yararlanması mümkündür. Denizbank, TEB ve Şekerbank tarafından verilen nakit promosyon desteği emeklinin 2022 yılında da yüzünü güldürmeyi hedefliyor. İşte en yüksek emekli promosyonu ödemesi yapacak bankalar.

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Herkes bekliyordu! 1.750, 2.750 ve 3.000 TL’ye kadar ek ödeme hesaplara anında yatıyor! 3 banka açıklama yaptı

28 Şubat 2022 tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlayanlara özel verilecek promosyon ödemelerinde, emekli maaş oranlarına göre hesaplamalar yapılmaktadır.

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Herkes bekliyordu! 1.750, 2.750 ve 3.000 TL’ye kadar ek ödeme hesaplara anında yatıyor! 3 banka açıklama yaptı

Emekli maaşını taşıma işlemlerini tamamlayanlar promosyon ödemesi almak için Denizbank tarafından belirlenen temel şartları sağlaması gerekmektedir.

Herkes bekliyordu! 1.750, 2.750 ve 3.000 TL’ye kadar ek ödeme hesaplara anında yatıyor! 3 banka açıklama yaptı

1.500 TL ve altında maaş alanların 675 TL promosyon ödülüne ek olarak 1 fatura talimatı vermeleri halinde 750 TL daha alarak toplamda 1.425 TL promosyon alması sağlanacak. Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olanlar ise 1 fatura talimatı ile ek ödül kazanarak 1.750 TL nakit promosyon kazanacak.

Herkes bekliyordu! 1.750, 2.750 ve 3.000 TL’ye kadar ek ödeme hesaplara anında yatıyor! 3 banka açıklama yaptı

TEB 2.750 TL Nakit Promosyon

Emekli bankacılığına yönelik avantajlı hizmetleriyle öne çıkan TEB, 2.750 TL'ye varan nakit promosyon avantajları ile yeni yılda da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

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