Ve sonunda netleşti! Devlet bankalarından kredi kasırgası! 0.33, 0.37, 0.41 aylık kredi faiz desteği verilecek! En uygun konut kredisi...

Kentsel Dönüşüme Özel Devlet Desteği

Halkbank Kentsel Dönüşüm Kredisi kapsamında ise riskli yapılarda ikamet eden vatandaşların daha güvenli evlere geçmeleri için düşük faizli ve devlet destekli konut finansmanı seçeneği de sunuyor.

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