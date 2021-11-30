Ve sonunda netleşti! Devlet bankalarından kredi kasırgası! 0.33, 0.37, 0.41 aylık kredi faiz desteği verilecek! En uygun konut kredisi...
En uygun konut kredisi... TCMB'nin faiz indirimi kararı sonrasında gecikmeden gelen kredi faiz indirimleri birçok vatandaşın cebini rahatlattı. Özellikle artan konut fiyatları karşısında uygun finansman seçenekleri arayan birçok vatandaş Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi öncü kamu bankalarının konut kredisi paketlerinden yararlanmaya başladı. Halkbank ise cazip konut kredisi fırsatları ile herkesi ev sahibi yapmaya hazırlanıyor. İşte en güncel konut kredisi faiz oranları ve avantajları. Bankalardan bomba kampanya! 40 bin liraya kadar anında nakit desteği! Şubesiz, şartsız ve masrafsız kredi müjdesi!
%1,20'den başlayan aylık avantajlı faiz oranları ile 120 aya kadar vade imkanlarından yararlanarak vatandaşların kolayca ev sahibi olmaları sağlanacak. Yeni konut alacaklar için geçerli yüzde 1,20'den başlayan faiz oranlarının yanı sıra ikinci el konut alacaklar için %1,29'dan başlayan faiz oranları ile konut kredisi finansmanı sağlanacak.
Kentsel Dönüşüme Özel Devlet Desteği
Halkbank Kentsel Dönüşüm Kredisi kapsamında ise riskli yapılarda ikamet eden vatandaşların daha güvenli evlere geçmeleri için düşük faizli ve devlet destekli konut finansmanı seçeneği de sunuyor.
Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
%0,33 oranında kredi faizine devlet desteği verilen Kentsel Dönüşüm Kredisi kapsamında, %1,04'ten başlayan faiz oranları ve 120 aya kadar vade seçenekleri de uygulanmaktadır.