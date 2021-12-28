40 bin liraya kadar anında nakit desteği! Şubesiz, şartsız ve masrafsız kredi müjdesi! Bankalardan bomba kampanya!

Dijital bankacılık alanında Türkiye'de birçok ilke imza atmayı başaran NKolay, ilk 30 gün için sıfır faiz ile sadece bin lira geri ödeme almaktadır. Vadesi 30 – 60 gün arasında olan nakit taleplerinde ise yüzde 2,99 faiz oranları ile toplam geri ödeme 1.037 TL olarak 31 gün için hesaplanmıştır. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz