SGK erken emeklilik ve fazla maaş alma fırsatından yararlanın! Emeklilere 18.000 TL müjdesi sonrası vatandaşlar adeta bayram etti!

6 Yıl Erken Emekli Olma Şansı Sunulacak

Kadınlarda 6 yıla kadar erken emeklilik fırsatı sunan SGK, doğum borçlanması kapsamında birçok kişi için ayrıca uygun ödeme seçenekleri de sunacak. Erkeklerde de benzer bir uygulama ile askerlik borçlanması imkanı tanıyan SGK, erkek sigortalı çalışanlar için 1 yıla kadar erken emeklilik fırsatı sunuyor.

