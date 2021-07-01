Ve sonunda netleşti! Bugün başlıyor! Milyonlara 80.000 TL ve 100 bin yeni istihdam müjdesi! İşte başvuru detayları

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgının işverene ve çalışana olan ekonomik etkilerini en aza indirmek için Mart 2020'den beri uygulanan kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin-nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021 itibarıyla sona erecek. KGF desteklerinden; KOBİ'ler, KOBİ unvanlı esnaflar ve sanatkârlar, çiftçiler, tarımsal kooperatifler, serbest meslek grupları gibi ticari faaliyetlerde bulunan tüm işletmeler, sektör ve alan ayrımı yapılmaksızın bu desteklerden faydalanabilmektedirler.