Ansızın uçuruma doğru sürüklenecek yolun sonu an meselesi! Altın fiyatları için süper koz deyip uyardı: Gelecek günlerde...
Bugün gram altın fiyatlarının 490 lira seviyelerini görmesiyle yaşanan son gelişmeler büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Yakın zamanda alış satış fiyatlarında yaşanan düşüş neticesinde pek çok kişi kuyumculara akın edip altınını bozdurmak istemişti. Fiyatların toparlanmaya başlamasıyla da çoğu kişi bu fikrinden vazgeçmişti. Bugünkü düşüşün ardından yapılan uzman yorumları sıkı takip altına alındı. Uzmanların altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı son analizler dikkat çekti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için fiyatların seyri hakkında önemli uyarılarda bulundu.
Ansızın uçuruma doğru sürüklenecek yolun sonu an meselesi! Altın fiyatları için süper koz deyip uyardı: Gelecek günlerde... Halk arasında yastık altı yatırımı olarak çok tercih edilen altın fiyatlarındaki sert düşüş herkesi şaşırtıyor. Uzmanlar gelecek günlerdeki fiyatların seyriyle ilgili analizler yapıyor. Fiyatların seyri hakkında uzman isim İslam Memiş dikkat çeken bir ikazda bulundu. Dün 12 Mayıs'tan bu yana ilk kez 491 liranın altını gören gram altının fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 494,7 liradan tamamlamıştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş fiyatlar hakkında geçtiğimiz hafta önemli açıklamalarda bulundu.
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin, bazı aşıların yeni varyantlara karşı etkili olduğuna dair haberlerle dengelendiğini belirterek, dolara olan talebin artmasının ise altının onsunda sert düşüş yaşanmasını beraberinde getirdiğini söyledi.