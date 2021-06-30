Ansızın uçuruma doğru sürüklenecek yolun sonu an meselesi! Altın fiyatları için süper koz deyip uyardı: Gelecek günlerde...

Bugün gram altın fiyatlarının 490 lira seviyelerini görmesiyle yaşanan son gelişmeler büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Yakın zamanda alış satış fiyatlarında yaşanan düşüş neticesinde pek çok kişi kuyumculara akın edip altınını bozdurmak istemişti. Fiyatların toparlanmaya başlamasıyla da çoğu kişi bu fikrinden vazgeçmişti. Bugünkü düşüşün ardından yapılan uzman yorumları sıkı takip altına alındı. Uzmanların altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı son analizler dikkat çekti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için fiyatların seyri hakkında önemli uyarılarda bulundu.

30.06.2021 12:35 - Son Güncelleme: 30.06.2021 12:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





