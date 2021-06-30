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Ansızın uçuruma doğru sürüklenecek yolun sonu an meselesi! Altın fiyatları için süper koz deyip uyardı: Gelecek günlerde...

Bugün gram altın fiyatlarının 490 lira seviyelerini görmesiyle yaşanan son gelişmeler büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Yakın zamanda alış satış fiyatlarında yaşanan düşüş neticesinde pek çok kişi kuyumculara akın edip altınını bozdurmak istemişti. Fiyatların toparlanmaya başlamasıyla da çoğu kişi bu fikrinden vazgeçmişti. Bugünkü düşüşün ardından yapılan uzman yorumları sıkı takip altına alındı. Uzmanların altın fiyatlarıyla ilgili yaptığı son analizler dikkat çekti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için fiyatların seyri hakkında önemli uyarılarda bulundu.

30.06.2021 12:35 - Son Güncelleme: 30.06.2021 12:35
Ansızın uçuruma doğru sürüklenecek yolun sonu an meselesi! Altın fiyatları için süper koz deyip uyardı: Gelecek günlerde...

Ansızın uçuruma doğru sürüklenecek yolun sonu an meselesi! Altın fiyatları için süper koz deyip uyardı: Gelecek günlerde... Halk arasında yastık altı yatırımı olarak çok tercih edilen altın fiyatlarındaki sert düşüş herkesi şaşırtıyor. Uzmanlar gelecek günlerdeki fiyatların seyriyle ilgili analizler yapıyor. Fiyatların seyri hakkında uzman isim İslam Memiş dikkat çeken bir ikazda bulundu. Dün 12 Mayıs'tan bu yana ilk kez 491 liranın altını gören gram altının fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 494,7 liradan tamamlamıştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş fiyatlar hakkında geçtiğimiz hafta önemli açıklamalarda bulundu.

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Ansızın uçuruma doğru sürüklenecek yolun sonu an meselesi! Altın fiyatları için süper koz deyip uyardı: Gelecek günlerde...

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişelerin, bazı aşıların yeni varyantlara karşı etkili olduğuna dair haberlerle dengelendiğini belirterek, dolara olan talebin artmasının ise altının onsunda sert düşüş yaşanmasını beraberinde getirdiğini söyledi.

Ansızın uçuruma doğru sürüklenecek yolun sonu an meselesi! Altın fiyatları için süper koz deyip uyardı: Gelecek günlerde...

Altının ons fiyatında uzun süredir devam eden sıkışmanın kırılmasıyla 1.745 doların kritik seviye olarak izleneceğini ifade eden analistler, bu seviyenin altına inilmesi halinde 1.720 doların destek, üzerine çıkılması durumunda ise 1.760 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Ansızın uçuruma doğru sürüklenecek yolun sonu an meselesi! Altın fiyatları için süper koz deyip uyardı: Gelecek günlerde...

Analistler, ABD Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de izlenmeye devam edileceğini aktararak, bugünün veri gündeminde ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile Avro Bölgesi'nde öncü enflasyonun öne çıktığını bildirdi.

Ansızın uçuruma doğru sürüklenecek yolun sonu an meselesi! Altın fiyatları için süper koz deyip uyardı: Gelecek günlerde...

UZMAN İSİMDEN UYARI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş fiyatlar hakkında geçtiğimiz hafta önemli açıklamalarda bulundu. İslam Memiş, şöyle konuştu: