Ve sonunda netleşti! Başvuran parasını faiziyle geri alıyor! Milyonları kapsıyor! Yapmanız gereken oldukça kolay!

Milyonlarca çalışanı kapsıyor. Paralar hesaba faiziyle yatıyor. SGK başvuran parasını alıyor. SGK'dan toplu para ödemesi alma hakkı çok sayıda vatandaş doğrultusundan bilinmiyor. SGK'ya senelerce prim ödeyen vatandaşlar emekli olamadıklarında bu primleri güncel tutarları ile geri alabilirler. Bu ödemeler amacıyla ise kişilerin yazılı müracaat yapmaları gerekiyor. Hem de bu ödemeler her vatandaşa ödenmiyor. Belirli müracaat şartlarına göre oluşturulan SGK toplu para iadesi ödemelerine dair bütün detayları haberimizde ele aldık.