Ve sonunda netleşti! Bankalar o parayı iade edecek! İhtiyaç kredisi borcu hakkında mahkemeden emsal karar! Maaşın 4'te 1'ine...

Ve emsal karar geldi! Maaşın 4'te 1'ine... Bankalar o paraları geri ödüyor! Kamu kurumunda çalışan M.Ö., ihtiyaç kredisini ödeyemeyince banka tarafından icra takibi başlatıldı ve sözleşmeden doğan takas mahsup hakkı öne sürülerek, maaşından 4'te 1 oranında kesinti yapıldı. M.Ö., avukatı Fırat Bilici aracılığıyla Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Dilekçede, icra takibinin sonucu beklenmeden maaşa el koyulmasının, hukuk devleti ilkelerini zedeleyici olduğu ve bankanın hakkını hukuki yollara başvurmadan zorla aldığı ileri sürüldü. Tüketici Hakem Heyeti ise bankayı haklı bularak, itirazı reddetti.

28.06.2021 08:40 - Son Güncelleme: 28.06.2021 08:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





