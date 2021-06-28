Ve sonunda netleşti! Bankalar o parayı iade edecek! İhtiyaç kredisi borcu hakkında mahkemeden emsal karar! Maaşın 4'te 1'ine...
Ve emsal karar geldi! Maaşın 4'te 1'ine... Bankalar o paraları geri ödüyor! Kamu kurumunda çalışan M.Ö., ihtiyaç kredisini ödeyemeyince banka tarafından icra takibi başlatıldı ve sözleşmeden doğan takas mahsup hakkı öne sürülerek, maaşından 4'te 1 oranında kesinti yapıldı. M.Ö., avukatı Fırat Bilici aracılığıyla Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Dilekçede, icra takibinin sonucu beklenmeden maaşa el koyulmasının, hukuk devleti ilkelerini zedeleyici olduğu ve bankanın hakkını hukuki yollara başvurmadan zorla aldığı ileri sürüldü. Tüketici Hakem Heyeti ise bankayı haklı bularak, itirazı reddetti.
28.06.2021 08:40
- Son Güncelleme: 28.06.2021 08:44
Ankara'da bir kamu kurumu çalışanı, bankadan çektiği ihtiyaç kredisini ödeyemeyince banka icra takibi başlattı. Maaşından 4'te 1 oranında kesinti yapılan M.Ö., Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, kesilen paranın iadesine karar verdi.
Dilekçede, icra takibinin sonucu beklenmeden maaşa el koyulmasının, hukuk devleti ilkelerini zedeleyici olduğu ve bankanın hakkını hukuki yollara başvurmadan zorla aldığı ileri sürüldü. Tüketici Hakem Heyeti ise bankayı haklı bularak, itirazı reddetti.
ÖNCE BANKA HAKLI BULUNDU
Avukat Bilici, bunun üzerine 'İcra İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Yargıtay 11'inci Hukuk Dairesi'nin daha önce bu tür uyuşmazlıklara ilişkin kararlarına atıfta bulunarak, Ankara Batı 1'inci Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı.
Bilici, dava dilekçesinde, müvekkilinin onayı olmadan bankanın, maaşın 4'te 1'ine el koyduğuna dikkat çekti.
Bankanın, sözleşme imzalarken müvekkiline maddeleri yeteri kadar anlatmadığı, kredi sözleşmesinin ilgili hükümlerinin bu nedenle iptal edilmesi gerektiği belirtildi.