Ve sonunda netleşti! 300 bin lira geri ödemesiz, toplamda 1 milyon liraya kadar devlet desteği başvuru şartları açıklaması

İşte bu noktada KOSGEB gibi kurumlar ortaya çıkmakta ve girişimcileri yeni iş alanları yaratması hususunda desteklemektedir. Bu hem Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlamakta hem de istihdam yaratarak işsizlikle mücadelede büyük paya sahip olmaktadır. KOSGEB bu nedenle günümüzde oldukça önemli bir projedir. Bir iş konusunda planınız ve hayaliniz var ama bunu hayata geçirmek için yeterli sermayeniz yok. Bu noktada girişimcileri desteklemek için ortaya çıkan içinde devletin de olduğu destek kredileri öne çıkmaktadır.