Memur ve emekliye zam! En düşüğü 4.000 TL'den başlayacak! Öğretmen, polis, bekçi, zabıta, hemşire yeni zamlı maaşları!
Memur ve emeklilerin gözü kulağı bu haberdeydi. Mart eyı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra memurlara ek zam hakkı doğdu. Bilindiği gibi memur ve memur emeklilere verilen sabit zammın haricinde, enflasyonun, zam oranından yüksek çıkması durumunda aradaki fark kadar ek zam verilecekti. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte ek zam da kesinleşmiş oldu. Bu noktada vatandaşlar "Memura ve emekliye ek zam yüzde kaç?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte tüm detaylar...
Polis, öğretmen, bekçi, imam, zabıta, hemşire zam oranları 2021.. Memur ve memur emeklileri de kendilerine verilecek zam oranlarını merakla bekliyor. Kesinleştirilen toplu kontrat görüşmelerinin arkasında memur ve memur emeklilerine 2021 senesinin ikinci yarısı için yüzde 6 zam verilmesine karar verilmişti. Bunun yanında ilk 6 oluşan enflasyon sayıyı, zam oranı olan yüzde 3'ü geçerse aradaki fark kadar da ek zam verilmesi kararlaştırılmıştı. Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ilk 3 aylık enflasyon, memur zam oranı olan yüzde 3'ü geçti. Böylelikle memur ve memur emeklilerinin ek zam alması kesinleşti. Peki Memura ek zam yüzde kaç? Emekliye ek zam yüzde kaç?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart ayı rakamlarına göre enflasyon %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti. İlk 3 aylık verilere göre memur enflasyon farkı da belli oldu. Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almıştı.