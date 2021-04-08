Memur ve emekliye zam! En düşüğü 4.000 TL'den başlayacak! Öğretmen, polis, bekçi, zabıta, hemşire yeni zamlı maaşları!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart ayı rakamlarına göre enflasyon %1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,18 artış gerçekleşti. İlk 3 aylık verilere göre memur enflasyon farkı da belli oldu. Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almıştı.