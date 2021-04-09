Son dakika 2021 ücretleri! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşa göre kim ne kadar para alacak?

Yasaya göre; bir işçinin haftalık çalışma saati sınırlanıyor. Bu sınırın üzerindeki her bir saat fazla mesaiye giriyor. Fazla mesai için işçinin onayı şart ve ödeme normal ücretin yüzde 50 fazlası oluyor... Bir iş yerinde haftalık çalışma süresini aşan çalışmalar fazla mesai anlamına gelmektedir. İş Kanununa göre haftalık çalışma süresi 45 saattir. 45 saati aşan çalışmalar fazla mesai olarak değerlendirilir. Bir işçi hangi şartlar altında olursa olsun günde 11 saatten fazla çalışılamaz, çalıştırılamaz. İşçinin rızası olsa bile 11 saatten fazla çalışmaya izin verilmez.