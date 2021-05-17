Ve sonunda detaylar ortaya çıktı! (SSK) SGK'dan açıkladı! O tarihten önce sigorta girişi olanlar 96 ay erken emekli olabilirsiniz!

Peş peşe açıklandı ve detaylar belli oldu. Çalışanlar için emekli olabilmek en önemli beklentidir. Bu anlamda erken emekli olma yolları araştırılmaya devam ediyor. Bir yıl yani 360 gün çalışmaya meslek grubuna göre 60 gün, 90 ve 180 gün ek prim sağlanır. Yıpranma gün sayısı yapılan işe göre 5 ile 8 yıl arasında değişiyor. İşçi ve memurların yararlandıkları yıpranma süresi, üç yılı geçmemek üzere işçi ve memurun emekli olacağı yaş haddinden düşüyor. Bu, prim sorunu olmayan işçi veya memurun üç yıl erken emekli olmasını sağlıyor. Peki, 8 yıl erken emeklilik için ne yapılması gerekiyor? Kimler bu formülden yararlanabilir?

17.05.2021 15:48 - Son Güncelleme: 17.05.2021 15:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





