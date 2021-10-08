Altın fiyatlarında çarklar terse döndü! Altın fiyatı dokunanın elini yakıyor! Çeyrek altın gramı bugün kaç TL? 22-50- 20 gr ayar bileziğin gramı...

Binlerce bireyin hem yatırım hedefli hem de armağan olarak alım satım yaptığı altının bu yıl sonucunda görkemli bir yükseliş yaşayacağı tarafında iddialar gündeme bomba gibi düşüyordu. Yıl sonuna nerdeyse birkaç ay kalmasına karşın rastgele bir görkemli yükseliş yaşamayan altın, yatırımcısını derinden üzdü. İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içerisinde çoğu kez değişime uğrayan ve vatandaşların yatırım denince ilk aklına gelen altının fiyatları merak ediliyor. Bu amaçla alış ve satış fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında incelemelerde bulunuyor.