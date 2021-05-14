Herkese karşılıksız 30.000 TL nakit müjdesi! Bedava parayı duyan sıraya girdi! Mayıs 2021 geri ödemesiz hibe kredisi...

FARKLI KURUM VE KURULUŞLARDAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 30 BİN TL HİBE

Daha önce söz konusu rakam 25 bin lira olarak uygulanıyordu. Verilen desteğe gelen 5 bin liralık ilave zam ihtiyaç sahiplerini sevindirirken yine de prefabrike ev fiyatları ile kıyaslandığında yetersiz bulundu.

Devletin Aile Bakanlığı üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere vermiş olduğu 30 bin lira hibe para ödemesi için başvuruda bulunmak isteyen kişilerin belirli kriterleri taşımaları gerekiyor. Bu şartlar;