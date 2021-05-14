Herkese karşılıksız 30.000 TL nakit müjdesi! Bedava parayı duyan sıraya girdi! Mayıs 2021 geri ödemesiz hibe kredisi...
Devletimiz tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan destekler pandemi döneminde de son sürat devam ediyor. Bu yardımlardan biri de geri ödemesiz 30.000 TL hibe desteği olarak biliniyor. Sağlıksız, kötü vaziyette olan bir konutta yaşayan ailelere devlet 30.000 TL'ye kadar konut ödemesi sağlıyor. Prefabrik konut takviyeyi almak için ailede yaşayan bireylere düşen hane kazancı minimum fiyatın üçte birinden az olması vaziyetinde sağlanıyor. Peki, Mayıs 2021 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? İşte tüm detaylar!
14.05.2021 11:05
- Son Güncelleme: 14.05.2021 11:07
Devletimiz tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan destekler pandemi döneminde de son sürat devam ediyor. Bu yardımlardan biri de geri ödemesiz 30.000 TL hibe desteği olarak biliniyor. Sağlıksız, kötü vaziyette olan bir konutta yaşayan ailelere devlet 30.000 TL'ye kadar konut ödemesi sağlıyor. Prefabrik konut takviyeyi almak için ailede yaşayan bireylere düşen hane kazancı minimum fiyatın üçte birinden az olması vaziyetinde sağlanıyor. Peki, Mayıs 2021 Geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? İşte tüm detaylar!
FARKLI KURUM VE KURULUŞLARDAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 30 BİN TL HİBE
Daha önce söz konusu rakam 25 bin lira olarak uygulanıyordu. Verilen desteğe gelen 5 bin liralık ilave zam ihtiyaç sahiplerini sevindirirken yine de prefabrike ev fiyatları ile kıyaslandığında yetersiz bulundu.
Devletin Aile Bakanlığı üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere vermiş olduğu 30 bin lira hibe para ödemesi için başvuruda bulunmak isteyen kişilerin belirli kriterleri taşımaları gerekiyor. Bu şartlar;