Ve sonunda belli oldu! SGK-SSK emeklilerinin hesabına 355 TL fazla para yatacak: 2 Ağustos bekleniyor!

Yaklaşık 13 Milyon emekli Temmuz ayında zamlı maaşlarını ve Kurban Bayramı ikramiye ödemelerini almıştı. Emekliler şimdi de 2 Ağustos tarihini bekliyor. Buna göre, toplu sözleşme görüşmeleri ardından 2000 senesi ve ardından emekli olan SSK'lıların isteği yaşama geçerse, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam uygulanabilir. Talep hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.