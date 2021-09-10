Ve sonunda belli oldu! Hükümet harekete geçti! Faizsiz kredi desteği ve hibe müjdesi geldi!
Milyonlar bekliyordu. Faizsiz kredi, kira desteği, hibe... Hükümetten destek ödemesi... Hükümet, salgınla mücadelede ekonomik faaliyetleri olumsuz büyülenen esnafa dört koldan sahip çıktı. Hibe desteği kapsamında esnafa hibe, gelir kayıbı, kira desteği verildi. 2 milyon 540 bin esnafa toplam 8 milyar 954 milyon lira destek sağlandı. Toplam 39 bin 822 işletmeye 212 milyon lira ciro kayıbı desteği verildi. Türkiye çapında 1 milyon 163 bin esnafa kullandırılan faiz indirimli kredi tutarı da 31 Ağustos itibarıyla 74 milyar liraya ulaştı. Gelir kayıbı desteği kapsamında Aralık 2020'den evvelce vergi mükellefi ve NACE kodlarında olan esnafa bin lira tutarında destek verildi.
Faizsiz kredi, kira desteği ve hibe ile alakalı flaş açıklama! Salgınla mücadelede olumsuz olarak etkilenen esnafa devlet dört koldan sahip çıktı. Hibe desteği programıyla milyonlarca esnafa 83 milyar liralık destek sağlandı. İşte ekonomiyi pandemiye karşın ayakta tutan hibe ödemeleriyle alakalı meydana çıkan rakamlara dair son dakika ayrıntıları...
1 MİLYON 163 BİN ESNAFA DESTEK ÖDEMESİ
Türkiye genelinde 1 milyon 163 bin esnafa kullandırılan faiz indirimli kredi tutarı da 31 Ağustos itibarıyla 74 milyar liraya ulaştı. Gelir kaybı desteği kapsamında Aralık 2020'den önce vergi mükellefi ve NACE kodlarında olan esnafa bin lira tutarında destek verildi.
KİRA DESTEĞİNDE REKOR RAKAMLAR
Aynı kapsamda işyerleri kira olan ticaret erbabına da büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olmak üzere kira desteği sağlandı. Gelir kaybı desteği kapsamında 1 milyon 78 bin esnafın başvurusu onaylanırken, 4 milyar 285 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Kira desteği kapsamında da 171 bin esnafa 359 milyon 212 bin lira ödeme yapıldı.
1 MİLYON 292 BİN ESNAFA HİBE
Tam kapanmadaki zararların telafisi amacıyla etkinlik kodları yönünden iki küme durumunda 3 ve 5 bin lira olmak üzere hibe desteği sağlandı. Hibe desteklerinden 17 Mayıs'tan evvelce gelir vergisi mükellefi olan esnaf ile gerçek şahıs tacirler temel etkinlik hususları üzerinden faydalandı. Başvurular 1 Temmuz itibariyle sona erdi.