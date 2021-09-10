Ve sonunda belli oldu! Hükümet harekete geçti! Faizsiz kredi desteği ve hibe müjdesi geldi!



KİRA DESTEĞİNDE REKOR RAKAMLAR



Aynı kapsamda işyerleri kira olan ticaret erbabına da büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olmak üzere kira desteği sağlandı. Gelir kaybı desteği kapsamında 1 milyon 78 bin esnafın başvurusu onaylanırken, 4 milyar 285 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Kira desteği kapsamında da 171 bin esnafa 359 milyon 212 bin lira ödeme yapıldı.