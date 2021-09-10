Hükümet harekete geçti! 83 milyarlık destek! Hibe, faizsiz kredi, kira desteği…
Dünyayı ele geçiren koronavirüs döneminde salgından olumsuz etkilenen esnafa destek için devlet harekete geçti. Hibe desteği kapsamında esnafa hibe, gelir kaybı, kira desteği, faizsiz kredi ile tam 83 milyarlık bir destek sağlandı. İşte koronavirüse karşı ekonomiyi ayakta tutmak için hükümetin yaptığı ödemeler…
Hükümet, salgınla mücadelede ekonomik faaliyetleri olumsuz etkilenen esnafa dört koldan sahip çıktı. Hibe desteği kapsamında esnafa hibe, gelir kaybı, kira desteği verildi. 2 milyon 540 bin esnafa toplam 8 milyar 954 milyon lira destek sağlandı. Toplam 39 bin 822 işletmeye 212 milyon lira ciro kaybı desteği verildi.
1 MİLYON 163 BİN ESNAFA DESTEK ÖDEMESİ
Türkiye genelinde 1 milyon 163 bin esnafa kullandırılan faiz indirimli kredi tutarı da 31 Ağustos itibarıyla 74 milyar liraya ulaştı. Gelir kaybı desteği kapsamında Aralık 2020'den önce vergi mükellefi ve NACE kodlarında olan esnafa bin lira tutarında destek verildi.
KİRA DESTEĞİNDE REKOR RAKAMLAR
Aynı kapsamda işyerleri kira olan ticaret erbabına da büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira olmak üzere kira desteği sağlandı.
Gelir kaybı desteği kapsamında 1 milyon 78 bin esnafın başvurusu onaylanırken, 4 milyar 285 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Kira desteği kapsamında da 171 bin esnafa 359 milyon 212 bin lira ödeme yapıldı.