Altın alacaklar dikkat: Bugün yükselişe geçti! Altın fiyatları canlı anlık durum: 10 Eylül 2021 Gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?
Haftanın son gününde altın fiyatları en çok araştırılan konuların başında geliyor. Yatırımını altına yapan vatandaşlar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları 10 Eylül 2021 Cuma gününden itibaren yükselişe geçti. Altının güncel alış ve satış durumunu haberimizde derledik. Gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? soruları gündeme geldi. Bugün gram altın 488,23 TL'den alınırken, 488,29'ye satılıyor. Çeyrek altın da 793,00 TL'den alınırken, 806,00 TL'den de satılıyor. Peki yarım, tam altın altın fiyatı kaç lira? İşte Altın fiyatları canlı anlık durum 2021...
10.09.2021 07:02
- Son Güncelleme: 10.09.2021 07:19
Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarını araştıran vatandaşlara müjde geldi. Altın alacaklar ve ya satacaklar bu haberi okumadan geçmedi. Bugün gram altın, çeyrek altın yükselişe geçti. Altın fiyatları canlı anlık durum milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son gününde serbest fiyasalardan gelen altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gündem oldu. Peki 10 Eylül 2021 Gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...