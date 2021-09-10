Altın alacaklar dikkat: Bugün yükselişe geçti! Altın fiyatları canlı anlık durum: 10 Eylül 2021 Gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarını araştıran vatandaşlara müjde geldi. Altın alacaklar ve ya satacaklar bu haberi okumadan geçmedi. Bugün gram altın, çeyrek altın yükselişe geçti. Altın fiyatları canlı anlık durum milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son gününde serbest fiyasalardan gelen altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gündem oldu. Peki 10 Eylül 2021 Gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...