Ve sonunda belli oldu! Herkes bekliyordu! Aylık 801 TL ile 2270 TL maddi yardım müjdesi geldi! İşte başvuru detayı

Tek tek açıklandı! Peş peşe belli oldu! Aylık 801 TL ile 2270 TL maddi yardım müjdesi geldi! İşte başvuru detayı... SGK'nın yayınlamış olduğu genelge kapsamında vatandaşlar adına aylık olarak 2270 TL değerinde ödeme yapılacak. Genelge içerisine dahil olacak kişilerin başvuru için sadece T.C kimlik belgesi olması yeterli. Vefat eden vatandaşların yakını olan kişilerin 360 günlük süreç için sigorta primlerinin yatırmış olması ve geri kalan tüm sigorta primlerinin ardından vefat eden kişi adına 801 TL cenaze yardım yapma hakkı bulunacaktır. Cenaze yardımı adına yer alacak başvurunun SGK il ve ilçe müdürlükleri için bizzat giderek başvuru yapmaları da gerekir.

13.04.2021 10:58 - Son Güncelleme: 13.04.2021 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





