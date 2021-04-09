Ve sonunda belli oldu! Emeklilere müjde! Bankalar promosyon yarışına girdi: 2550 TL’ye varan ek ödeme…

İş bankasından Ziraat bankasına varana kadar bir hayli banka emeklilerin suratlarını güldürmeye devam ediyor.

Bu anlarda vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi için bankalar promosyon ödemesi yarışına girdiler. Emekli maaş miktarlarına göre 500 TL, 625 TL ve 750 TL olarak ödenen promosyon ödemelerini herhangi bir ek şart talep etmeden 1.600 TL'ye kadar yükselten bankalar bulunuyor. Ayrıca kampanyalarla beraber emekli promosyonları yine bazı bankalarda 2.550 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bankalar tarafından emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında hemen hemen tüm emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar.

09.04.2021 07:49 - Son Güncelleme: 09.04.2021 07:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





