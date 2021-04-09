Ve sonunda belli oldu! Emeklilere müjde! Bankalar promosyon yarışına girdi: 2550 TL’ye varan ek ödeme…
İş bankasından Ziraat bankasına varana kadar bir hayli banka emeklilerin suratlarını güldürmeye devam ediyor.
Bu anlarda vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi için bankalar promosyon ödemesi yarışına girdiler. Emekli maaş miktarlarına göre 500 TL, 625 TL ve 750 TL olarak ödenen promosyon ödemelerini herhangi bir ek şart talep etmeden 1.600 TL'ye kadar yükselten bankalar bulunuyor. Ayrıca kampanyalarla beraber emekli promosyonları yine bazı bankalarda 2.550 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bankalar tarafından emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında hemen hemen tüm emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar.
Bankaların emekli maaş müşterilerine verdikleri promosyonlarda yeni tutarlar belli oldu. Hangi banka emeklilere kaç TL promosyon ödemesi yapıyor? İşte banka banka promosyon listesi… Türkiye'de emekli vatandaşların belirli bir taahhüt vermeleri durumunda bankalarca ödenen promosyonlara 2021 zammı yapıldığı açıklandı. Peki hangi bankada emklilere kaç TL promosyon ödemesi yapılıyor? Bankalar tarafından emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında hemen hemen tüm emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar.
Hangi bankadan ne kadar ödeme geliyor?
Emekli maaş müşterisi olmak için kendilerine en uygun bankaya giderek 3 yıllık taahhütname veren vatandaşlar için bankalar tarafından promosyon ödemesi veriliyor. Her banka adeta yarışa girerek 2550 TL ye varan artışlar ile ödemeler veriyor. Bu anlarda vatandaşlar bankalar arasında bir araştırma yaparak kendilerine en uygun olanı tercih etmeye çalışıyor.
Şu an en düşük ödeme olarak 500, 625 ve 750 TL olarak ödemeler verilirken 2550 TL ye kadar bu durum artış gösteriyor. Akbank emekli emeklilerin üç yıllık taahhütname vermesinin ardından ödeme sunuluyor. Verilen ödemeler emekli vatandaşların maaşlarına göre belirleniyor. Maaşlar ne kadar olursa verilen ödemeler o kadar artıyor.