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Başvurana 1500 TL destek! En az 282 bin kişi alacak...

Koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek-içecek sektörlerinde faaliyet gösteren çalışanlar için nisan ve mayıs aylarında geçerli olacak 1500 TL'lik destek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onaylandı. Yeme ve içme sektöründe yaklaşık 537 bin kişinin çalıştığını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, 282 bin çalışanın destekten faydalanmasının beklendiğini açıkladı.

09.04.2021 08:58 - Son Güncelleme: 09.04.2021 08:58
Başvurana 1500 TL destek! En az 282 bin kişi alacak...

Birçok düzenlemeyi içeren torba yasa teklifi dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin önemli maddeleri arasında, kafe ve restoran çalışanlarına yönelik destek düzenlemesi de yer alıyordu.

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Başvurana 1500 TL destek! En az 282 bin kişi alacak...

Teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, "Yeme-içme sektöründe çalışan 537 bin kişi var.

Başvurana 1500 TL destek! En az 282 bin kişi alacak...

Bunun 165 bin kişisi kısa çalışmadan faydalanıyor. 90 bin kişisi ise nakdî ücret desteğinden faydalanıyor. Bunların hepsi 255 bin... Bunu 537 binden düştüğümüz zaman 282 bin potansiyelimiz var" dedi.

Başvurana 1500 TL destek! En az 282 bin kişi alacak...

BUNLARA DAHİL ETTİK
Hürriyet'in haberine göre milletvekillerinin konuyla ilgili sorularına yanıt vere Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, "17 Nisan'dan (2020) önce işbaşında olanlar yani çalışanlar, bir şekilde iş yerinde hizmet akdi devam edenler ya kısa çalışmadan faydalanıyorlardı; ya da ücretsiz izin ile nakdî ücretten faydalanıyorlardı.

Başvurana 1500 TL destek! En az 282 bin kişi alacak...

Fakat daha sonra, 17 Nisan'dan sonrası için işe girmiş olanlar veya faydalanamayanlar - dört yüz elli ve doksan günlük bir şey vardı- bir şekilde açıkta kalıyordu.