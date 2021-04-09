Başvurana 1500 TL destek! En az 282 bin kişi alacak...
Koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek-içecek sektörlerinde faaliyet gösteren çalışanlar için nisan ve mayıs aylarında geçerli olacak 1500 TL'lik destek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onaylandı. Yeme ve içme sektöründe yaklaşık 537 bin kişinin çalıştığını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, 282 bin çalışanın destekten faydalanmasının beklendiğini açıkladı.
09.04.2021 08:58
- Son Güncelleme: 09.04.2021 08:58
BUNLARA DAHİL ETTİK
Hürriyet'in haberine göre milletvekillerinin konuyla ilgili sorularına yanıt vere Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, "17 Nisan'dan (2020) önce işbaşında olanlar yani çalışanlar, bir şekilde iş yerinde hizmet akdi devam edenler ya kısa çalışmadan faydalanıyorlardı; ya da ücretsiz izin ile nakdî ücretten faydalanıyorlardı.