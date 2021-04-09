Altın fiyatları bile kendi fiyatlarına şok oluyordu! Restler çekildi, meydan okundu! Çeyrek ve gram altını kimse tutamıyor!
Altın yatırımcılarının yakından takip ettiği altın piyasası yükselişini sürdürüyor. Değerli madenler ve emtia piyasası uzmanları, altın maliyetlerinde baharın gelişiyle beraber yükseliş hareketinin başlayacağını söylüyordu. Ancak ons altın maliyetindeki yükselişler kimsenin beklemediği bir anda geldi. Son bir haftalık süreçte süratli tırmanan ons altın maliyeti, yerli yatırımcının da suratını güldürmeye başladı. Analistler, küresel ölçekte genişlemeci politikalardan destek bulan altının ons fiyatındaki yükselişin şimdilik sınırlı kaldığına dikkati çekerek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.
Altın fiyatlarında yatırımcıların uzun süredir beklediği hareket başladı. Altın fiyatları ne durumda? Uzman altın yorumları nasıl? İşte detaylar... Dün 454-459 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 455,9 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde, 458,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını da 3.072 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.743 dolardan alıcı buluyor.