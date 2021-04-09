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Altın fiyatları bile kendi fiyatlarına şok oluyordu! Restler çekildi, meydan okundu! Çeyrek ve gram altını kimse tutamıyor!

Altın yatırımcılarının yakından takip ettiği altın piyasası yükselişini sürdürüyor. Değerli madenler ve emtia piyasası uzmanları, altın maliyetlerinde baharın gelişiyle beraber yükseliş hareketinin başlayacağını söylüyordu. Ancak ons altın maliyetindeki yükselişler kimsenin beklemediği bir anda geldi. Son bir haftalık süreçte süratli tırmanan ons altın maliyeti, yerli yatırımcının da suratını güldürmeye başladı. Analistler, küresel ölçekte genişlemeci politikalardan destek bulan altının ons fiyatındaki yükselişin şimdilik sınırlı kaldığına dikkati çekerek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.

09.04.2021 07:33 - Son Güncelleme: 09.04.2021 07:33
Altın fiyatları bile kendi fiyatlarına şok oluyordu! Restler çekildi, meydan okundu! Çeyrek ve gram altını kimse tutamıyor!

Altın fiyatlarında yatırımcıların uzun süredir beklediği hareket başladı. Altın fiyatları ne durumda? Uzman altın yorumları nasıl? İşte detaylar... Dün 454-459 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 455,9 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde, 458,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını da 3.072 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.743 dolardan alıcı buluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Altın fiyatları bile kendi fiyatlarına şok oluyordu! Restler çekildi, meydan okundu! Çeyrek ve gram altını kimse tutamıyor!


Özellikle TCMB başkanının değişmesinden sonra başlayan süreçte yüksek seviyelerde kalmaya devam eden dolar-tl paritesi gram altın fiyatını da derinden etkiliyor.Dolar kurunun hızlı yükselişleri gram altın fiyatında 450 lirayı sağlam destek noktası haline getirdi.

Altın fiyatları bile kendi fiyatlarına şok oluyordu! Restler çekildi, meydan okundu! Çeyrek ve gram altını kimse tutamıyor!

Bir süredir 450 lira üzerindeki yükseliş hareketini devam ettiren gram altın fiyatı, global piyasalarda ons altında yaşanan yükselişlerle yatırımcısını sevindirmeye başladı. Gram altın fiyatının özellikle yaz döneminde daha yüksek seviyelere çıkması bekleniyor.

Altın fiyatları bile kendi fiyatlarına şok oluyordu! Restler çekildi, meydan okundu! Çeyrek ve gram altını kimse tutamıyor!

Emtia piyasası uzmanları ve finans sektörünün önde gelen köklü bankalarındaki analistler, ons altın fiyatının yıl sonunda rekor seviyelere ulaşacağına yönelik raporlar yayınlamaya devam ediyor.

Altın fiyatları bile kendi fiyatlarına şok oluyordu! Restler çekildi, meydan okundu! Çeyrek ve gram altını kimse tutamıyor!

Her yıl bahar aylarından itibaren yükseliş hareketine başlayan ve yaz aylarında zirve noktaları gören çeyrek altın fiyatı da global piyasalara paralel bir seyir izleyecek.