Altın fiyatları bile kendi fiyatlarına şok oluyordu! Restler çekildi, meydan okundu! Çeyrek ve gram altını kimse tutamıyor!

Altın fiyatlarında yatırımcıların uzun süredir beklediği hareket başladı. Altın fiyatları ne durumda? Uzman altın yorumları nasıl? İşte detaylar... Dün 454-459 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 455,9 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde, 458,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını da 3.072 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.743 dolardan alıcı buluyor.