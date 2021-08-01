Ve sonunda belli oldu! Emekli maaşına 3 ayrı hesap: Eğer 2000 yılı ve öncesinde çalıştıysanız 14.000 TL'ye kadar...

Her çalışanın hayali yüksek aylıkla emekli olmak. Emekli maaşları hesaplanırken 3 ayrı devre öneme alınıyor. Her devrede kazançlar farklı yollarla şu zamana kadar güncelleniyor ve Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile çarpılıyor. İşte o hesaplamalar...