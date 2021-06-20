Ve sonunda belli oldu! E-devlet'ten anında kontrol edebilirsiniz! Geri ödemesiz en az 9.299 en fazla 39.857 TL para veriliyor!

Sosyal devlet olmanın gereği olarak destekler her zaman vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Bu anlamda doğum parası tahsisatı yapılan her doğumun ardından bir keze mahsus olmak üzere alınabilir. Dünyaya gelen birinci, ikinci ve üçüncü çocuk için alınan yardım ödemeleri ise değişik meblağdadır. Doğum yapacak çalışan annelerin eline tüm hakların kullanılması halinde en az 9 bin 299 lira geçiyor. Doğum parası için yapılan başvurunun ardından bu tutarın ne kadar süre sonra yatacağı da merak edilen konulardandır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılan başvurudan yaklaşık iki ay sonra ödemeler yapılır.