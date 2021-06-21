SSK-SGK'dan 3600 günden kadın erkek emekli olma başvurusu şartları açıklaması! 1800, 4500 ve 5400 günden anında emekli olunuyor!
1800, 4500 ve 5400 günden anında emekli olma detayları gelmeye devam ediyor. Emekli olmak her çalışanın en büyük hayallerinden biri. Emekli olmak için prim gün sayısı, çalışma yılı ve emeklilik yaşı gibi şartları sağlamak gerekiyor. Bu anlamda 1800, 3600 ve 4500 prim gününün tamamlanması ile birlikte emekli olunabilir. Peki ne zaman emekli olurum? Çalışan vatandaşlar ne zaman emekli olacaklarını her gün internetten sorguluyor. SGK'nın internet sayfasında bulunan 'Emekli Maaşı Hesaplama' robotuyla emeklilik maaşları öncesinden tahmin edilebiliyor. Kişilerin SSK maaş sorgulama işlemleri için uygulama formunu doldurması gerekecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumu'na SGK sigortalı olarak bildirilen etkin çalışma yaşamına devam eden kişilerin emekliliğe meraklı olduğu mevzulardan biri. 3600 günden emekliliğe nasıl müracaat etileceği hakkında öncelikli muhatap SGK olarak karşımıza çıkıyor. SSK(4A), BAĞ-KUR(4B), Emekli Sandığı(4C) ve diğer sigorta kapsamında olan kadın ve erkeklerin yaş haddinden emekli olabilmeleri için öncelikle sigorta başlangıcı 08.09.1999 tarihinde ve öncesinde, 3600 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir. Burada 3600 günden emeklilik işlemlerinin biraz yavaş yapıldığını ve 6 ay ile 1 seneye kadar zaman alabildiğini hatırlatmak gerekiyor.
Kadınlar İçin 3600 Günden Emeklilik Şartları
3600 günden emeklilik için kadınlara koşullar sunulurken, 15 yıllık sigorta kapsamı süresini doldurmuş olunması zorunlu tutulur. Kadınlar için 3600 günden emeklilik şartları, şu şekilde sıralanır:
15 senelik sigorta süresi tamamlanmalıdır.
Çalışma süresinde 3600 günlük prim ödenmiş olmalıdır.
08.09.1999 tarihinden itibaren sigorta süresi başlamış olmalıdır.
Kadınlarda, 52 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2002 tarihinde sigorta süresi başlatılanlardır.
Kadınlarda, 54 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2005 tarihinde sigorta süresi başlayanlardır.
Kadınlarda, 56 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2008 tarihinde sigorta süresi başlayan kişilerdir.
Bu şartlara sahip olan kadın çalışanların 3600 günden (takvim.com.tr) emeklilik koşulları yukarıda belirtildiği gibi sıralanmaktadır. Erkeklerin emeklilik için uyması gereken şartları ve maaşlar hakkında detaylı bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
Erkekler İçin 3600 Günden Emeklilik Şartları
3600 günden emeklilik için erkeklere koşullar sunulurken, 15 yıllık sigorta sürecini tamamlamış olmak, devlet tarafından zorunlu tutulur. Erkekler için 3600 günden emeklilik şartları, şu şekilde sıralanır:
15 yıllık sigorta süreci tamamlanmalıdır.
Çalışma süresince 3600 günlük prim ödemesi yapılmalıdır.
56 yaşında emekli olacaklar, 24.05.2002 tarihinde sigorta başlangıcı yaptıranlardır.
58 yaşında emekli olmak için 24.05.2008 tarihinde sigorta başlangıcı yapılır.
60 yaşında emekli olmak için 24.05.2014 tarihinde sigorta başlangıcı yapılır.
Bu şartları sağlayan erkek çalışanlar, yukarıda verilen yaş sınırlarında emekli olurlar. Çalışanların, 3600 gün üzerinden emekli olabilmeleri için dahil olmaları gereken sigorta kapsamları ve maaş ücretleri hakkında detayları, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
3600 Günden Emeklilik Nasıl Yapılır?
Nasıl 3600 günden emekli olunabileceği konusunda en başta SGK müdürlüğünden bilgi almak mümkün. 3600 günden emekli olmak için öncellikle kanunen belirlenmiş yaş şartını sağlamış olmak gerekiyor. Daha sonra şayet söz konusu ise hizmet birleştirme yapmak son derece önemli zira hizmet birleştirme ile 4A statüsüne eklenen prim gün sayısı da 3600 günü doldurmaya veya 3600 günü geçerek daha fazla emekli maaşı alabilmeye imkan tanıyor.