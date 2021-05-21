Ve sonunda belli oldu! Devletten 1.150 TL kira desteği! Kira yardımı veren devlet kurumları! Kira yardımı başvuru adresi!

Kira yardımı veren devlet kurumları! Destek almak isteyen vatandaşlar işlemlerini pek çok işlemin yapıldığı e-Devlet üzerinden yapıyorlar. Konutu olmayan kirada oturan vatandaşlar için Aile Bakanlığı kira dayanağı ödemesi yapıyor. Aile Bakanlığı SYDV'ler aracılığıyla yapılan kira dayanağı ödemelerinde müracaat harekâtları ise yazılı olarak yapılıyor. Aile Bakanlığı'nın sağladığı bu destek ödemesi için müracaat yapacakların öğrenmeleri gereken evreler sayfamızda. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödenecek olan kentsel dönüşüm kira yardımı tutarları da merak kınusu olmuş durumda.

21.05.2021 12:55 - Son Güncelleme: 21.05.2021 12:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





