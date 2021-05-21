Ve sonunda belli oldu! Devletten 1.150 TL kira desteği! Kira yardımı veren devlet kurumları! Kira yardımı başvuru adresi!
Kira yardımı veren devlet kurumları! Destek almak isteyen vatandaşlar işlemlerini pek çok işlemin yapıldığı e-Devlet üzerinden yapıyorlar. Konutu olmayan kirada oturan vatandaşlar için Aile Bakanlığı kira dayanağı ödemesi yapıyor. Aile Bakanlığı SYDV'ler aracılığıyla yapılan kira dayanağı ödemelerinde müracaat harekâtları ise yazılı olarak yapılıyor. Aile Bakanlığı'nın sağladığı bu destek ödemesi için müracaat yapacakların öğrenmeleri gereken evreler sayfamızda. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödenecek olan kentsel dönüşüm kira yardımı tutarları da merak kınusu olmuş durumda.
Koronavirüsün (COVİD-19) dünyaya ve ülkemize hızlı şekilde yayılmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarına yardım etmeye devam ediyor. Devlet, salgın sürecinde zorluklardan geçen kiracılara, kira yardımı yapmaya başladı. Peki, maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşlara sağlanacak olan kira desteği kimlere, hangi şartlarla verilecek? Yardıma muhtaç ve maddi geliri dar olan vatandaşların kira yardımından yararlanabilmesi için birtakım şartları sağlamaları gereklidir. Vatandaşlar istenen koşulları sağladıkları taktirde Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı birimine başvuru yapmalıdır.
DEVLET TARAFINDAN SAĞLANAN KİRA YARDIMLARI
İhtiyacı olan vatandaşlar dışında devlet farklı alanlarda da kira yardımı ödemesi yapmaktadır. Devlet tarafından sağlanan kira desteği ödemeleri ise bakanlıklar, bakanlıklara bağlı alt birimler veya belediyeler tarafından sağlanmakta. İşte vatandaşların başvuru yapabilecekleri kira yardımları.
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE BELEDİYE KİRA YARDIM ÖDEMELERİ
İhtiyaç sahibi vatandaşlara kira yardımı ödemesinde bulunan kurumlardan olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile belediyeler kira yardımlarını belli şartlar altında sağlarlar. Bu şartlar vatandaşların maddi durumları ile ilgili olup kira yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılır.