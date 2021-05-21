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Ve sonunda belli oldu! Devletten 1.150 TL kira desteği! Kira yardımı veren devlet kurumları! Kira yardımı başvuru adresi!

Kira yardımı veren devlet kurumları! Destek almak isteyen vatandaşlar işlemlerini pek çok işlemin yapıldığı e-Devlet üzerinden yapıyorlar. Konutu olmayan kirada oturan vatandaşlar için Aile Bakanlığı kira dayanağı ödemesi yapıyor. Aile Bakanlığı SYDV'ler aracılığıyla yapılan kira dayanağı ödemelerinde müracaat harekâtları ise yazılı olarak yapılıyor. Aile Bakanlığı'nın sağladığı bu destek ödemesi için müracaat yapacakların öğrenmeleri gereken evreler sayfamızda. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödenecek olan kentsel dönüşüm kira yardımı tutarları da merak kınusu olmuş durumda.

21.05.2021 12:55 - Son Güncelleme: 21.05.2021 12:55
Ve sonunda belli oldu! Devletten 1.150 TL kira desteği! Kira yardımı veren devlet kurumları! Kira yardımı başvuru adresi!

Koronavirüsün (COVİD-19) dünyaya ve ülkemize hızlı şekilde yayılmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti, vatandaşlarına yardım etmeye devam ediyor. Devlet, salgın sürecinde zorluklardan geçen kiracılara, kira yardımı yapmaya başladı. Peki, maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşlara sağlanacak olan kira desteği kimlere, hangi şartlarla verilecek? Yardıma muhtaç ve maddi geliri dar olan vatandaşların kira yardımından yararlanabilmesi için birtakım şartları sağlamaları gereklidir. Vatandaşlar istenen koşulları sağladıkları taktirde Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı birimine başvuru yapmalıdır.

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Ve sonunda belli oldu! Devletten 1.150 TL kira desteği! Kira yardımı veren devlet kurumları! Kira yardımı başvuru adresi!

DEVLET TARAFINDAN SAĞLANAN KİRA YARDIMLARI

İhtiyacı olan vatandaşlar dışında devlet farklı alanlarda da kira yardımı ödemesi yapmaktadır. Devlet tarafından sağlanan kira desteği ödemeleri ise bakanlıklar, bakanlıklara bağlı alt birimler veya belediyeler tarafından sağlanmakta. İşte vatandaşların başvuru yapabilecekleri kira yardımları.

Ve sonunda belli oldu! Devletten 1.150 TL kira desteği! Kira yardımı veren devlet kurumları! Kira yardımı başvuru adresi!

* Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

* Kaymakamlık bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kira yardımları

* Belediyeler tarafından sağlanan kira yardımları

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kira yardımı

Ve sonunda belli oldu! Devletten 1.150 TL kira desteği! Kira yardımı veren devlet kurumları! Kira yardımı başvuru adresi!

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE BELEDİYE KİRA YARDIM ÖDEMELERİ

İhtiyaç sahibi vatandaşlara kira yardımı ödemesinde bulunan kurumlardan olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile belediyeler kira yardımlarını belli şartlar altında sağlarlar. Bu şartlar vatandaşların maddi durumları ile ilgili olup kira yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılır.

Ve sonunda belli oldu! Devletten 1.150 TL kira desteği! Kira yardımı veren devlet kurumları! Kira yardımı başvuru adresi!

Kira yardımı almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken ilk koşul gelir şartı. Eğer ailede kişi başına düşen gelir tutarı belli bir rakamın altındaysa kira yardımı sağlanır. Yüksek ve düzenli geliri olan ailelere kira yardımı ödemesi yapılmaz.