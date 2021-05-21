SGK’ya başvurarak hemen ödemenizi alın! En az 9 bin TL birikiyor! Binlerce kişi yine almayı unuttu…
SGK'da unutulan ödemeler birikiyor ve hesapta kalıyor, hemen başvurarak ödemenizi almanız mümkün. SGK'nın ve devletin verdiği pek çok destek var ve şartları karşılayan kişiler bu imkanlardan yararlanabiliyor. Tabii haberi olmayan vatandaşların hesabında biriken paralar sürekli gündem oluyor. Milyonlarca kişiye SGK aracılığı ile ödenen bu desteklerin detayları merak konusu oldu ve sıklıkla araştırılıyor. Çalışan, çalışmayan, erkek, kadın fark etmeksizin ödenen bu paraları almak için hangi şartları taşımak gerekiyor? Unutulan ödemeler için nereye başvuru yapmak gerekiyor, bu paralar nasıl alınır? İşte ayrıntılar…
SGK'da unutulan ödemeler birikiyor ve hesapta kalıyor, hemen başvurarak ödemenizi almanız mümkün. SGK'nın ve devletin verdiği pek çok destek var ve şartları karşılayan kişiler bu imkanlardan yararlanabiliyor. Tabii haberi olmayan vatandaşların hesabında biriken paralar sürekli gündem oluyor. Milyonlarca kişiye SGK aracılığı ile ödenen bu desteklerin detayları merak konusu oldu ve sıklıkla araştırılıyor. Çalışan, çalışmayan, erkek, kadın fark etmeksizin ödenen bu paraları almak için hangi şartları taşımak gerekiyor? Unutulan ödemeler için nereye başvuru yapmak gerekiyor, bu paralar nasıl alınır? İşte ayrıntılar…
Milyonları ilgilendiren bir haber geldi ve SGK, devlet tarafından verilen destek ödemelerinden haberi olmayan kişilerin hesaplarında yine binlerce paranın biriktiği ortaya çıktı. Rapor paraları, emzirme yardımları, cenaze, tıbbi malzeme ödemeleri, ilaç ödemeleri, yolluk gibi desteklerden haberi olmayanlar dolayısıyla hesaplarında biriken paralarından haberdar da olmuyor. Peki SGK hesabından para olup olmadığını sorgulamak isteyenler nereye başvuru yapacak, SGK ödemelerini nasıl alabilir? İşte detaylar…
DOĞUM PARASI YARDIMI
Doğum parası yardımı çalışma durumuna bakılmaksızın tüm T.C vatandaşı kadınlara doğum halinde verilir. Tek seferlik ve geri ödemesiz olarak yapılan yardım kapsamında annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre ödeme yapılmaktadır.
Doğum yardımı alacak anne ya da babanın T.C vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gerekir. Doğum, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra sağ olarak gerçekleşmelidir. Çocuğun ilgili nüfus müdürlüklerinden Kimlik Paylaşım Sistemine kayıt ettirilmesinden sonra başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmetler Merkezleri üzerinden yapılmaktadır.