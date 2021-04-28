Ve sonunda belli oldu! Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar için... Hemen dilekçe ile başvurup erken emekli olabilirsiniz!

Hemen dilekçe ile başvurup erken emekli olabilirsiniz! Emekli olmak isteyen tüm vatandaşların sağlamaları gereken üç şart bulunuyor. Belirli bir gün rakamınca sigortalı olmak, mevzuatta yer alan minimum oranlarda SGK prim ödemesi yapmış olmak ve emin bir yaşa gelmiş olmak. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan vatandaşlar için 25 senelik sigortalılık süresi geçerli oluyor. 30 Nisan 2008'den sonra sigorta girişi olan çalışanların ise emekli olabilmeleri için 5400 günlük prim ödeme şartına uymaları gerekiyor. Burada 1999 öncesi girişi olanların büyük bir avantajı var.

28.04.2021 12:48 - Son Güncelleme: 28.04.2021 12:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





