Ve sonunda belli oldu! Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar için... Hemen dilekçe ile başvurup erken emekli olabilirsiniz!
Hemen dilekçe ile başvurup erken emekli olabilirsiniz! Emekli olmak isteyen tüm vatandaşların sağlamaları gereken üç şart bulunuyor. Belirli bir gün rakamınca sigortalı olmak, mevzuatta yer alan minimum oranlarda SGK prim ödemesi yapmış olmak ve emin bir yaşa gelmiş olmak. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan vatandaşlar için 25 senelik sigortalılık süresi geçerli oluyor. 30 Nisan 2008'den sonra sigorta girişi olan çalışanların ise emekli olabilmeleri için 5400 günlük prim ödeme şartına uymaları gerekiyor. Burada 1999 öncesi girişi olanların büyük bir avantajı var.
Hemen dilekçe ile başvurup emekli olabilirsiniz! Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar için son haber... SSK-SGK'ya hemen dilekçe ile başvurup emekli olabilirsiniz! 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşlara müjdeli bir haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağladığı emeklilik olanaklarında vatandaşların işe başlama tarihleri büyük önem arz ediyor. Emekli olmak isteyenler için 3600 gün prim ödemesiyle emeklilik mümkün. Peki bu şekilde 10 yıl çalışarak emekli olmak isteyenlerin ne yapması gerekiyor? Hangi şartları sağlamaları ve hangi koşulları tamamlamaları isteniyor? Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mevzuatında yer alan tüm koşullar haberimizde.
1999 ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞLİ OLMAK NEDEN ÖNEMLİ?
Belirtilen tarihten önce sigorta girişi olanlar için bir liste hazırlayarak detayları açıkladık. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan vatandaşlar için 25 yıllık sigortalılık süresi geçerli oluyor. Ayrıca emekli olabilmek için 4500 gün prim ödemeleri gerekiyor.
30 Nisan 2008'den sonra sigorta girişi olan çalışanların ise emekli olabilmeleri için 5400 günlük prim ödeme şartına uymaları gerekiyor. Burada 1999 öncesi girişi olanların büyük bir avantajı var. 9 Eylül 1999 tarihi öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlar için 15 yıllık sigortalılık süresi geçerli oluyor. Üstelik sadece 3600 gün prim ödemeleri isteniyor.
1999 ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞLİLER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK
İstisnaya giren çalışanlar için erken emeklilik şartları ise şu şekilde:
Öncelikle 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişinin mutlaka olması gerekiyor. Bu, en önemli şart olarak kabul ediliyor.
Sonrasındaysa 3600 günlük prim ödemenizi tamamlamış olmanız isteniyor.
Ardından 15 yıllık sigortalılık sürenizin de dolması gerekiyor.
Bu şartlar sağlandıktan sonra, SGK'ya hiçbir borcunuzun olmaması takdirde, erken emeklilikten yararlanmak mümkün hale geliyor.
Önemli bir ayrıntı olarak, kadınlar ve erkekler için erken emeklilik yaşları değişiklik gösteriyor
KADINLAR KAÇ YAŞINDA ERKEN EMEKLİ OLABİLİR?
1999 öncesi sigorta girişliler için erken emekliliğin belirlenmesi yaşa bağlı oluyor. İstenilen 3600 gün prim ödemek ve 15 yıllık sigortalılık süresi gibi şartlar hangi tarihler arasında tamamlanırsa ona göre emeklilik yaşı belirleniyor.
24 Mayıs 2002 - 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında,
24 Mayıs 2005 - 23 Mayıs 2008 tarihleri içerisinde 54 yaşında,
24 Mayıs 2008 - 23 Mayıs 2011 tarihlerinin içerisinde 56 yaşında,
24 Nisan 2011 sonrasındaysa 58 yaşında erken emekli olunabiliyor.