RAMAZAN İMSAKİYE
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Ve son dakika belli oldu! Ekonomi canlanacak! 180 gün ödemesiz sıfır faiz oranı ile 225.000 TL'ye kadar kredi!

Halkbank kredi başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kredilerden olan esnaf kredisi ve bireysel temel ihtiyaç destek kredisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Halkbank'tan kadın girişimcilere özel sıfır faiz oranı ve 6 ay ödemesiz 225 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması adına sunulan kredi özellikle pandemi döneminde ekonominin canlandırılmasını hedefliyor. Peki Halkbank sıfır faizli kredi avantajından kimler yararlanabilir?

28.04.2021 13:24 - Son Güncelleme: 28.04.2021 13:24
Ve son dakika belli oldu! Ekonomi canlanacak! 180 gün ödemesiz sıfır faiz oranı ile 225.000 TL'ye kadar kredi!

Halkbank sıfır faiz oranı ile 6 ay ödemesiz 225 bin TL'ye kadar kredi kampanyası başlattı. Kadın girişimcilere özel sunulan kredi paketinin başvuru şartlar ve diğer merak edilen tüm detaylar resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. İşte kredinin başvuru detayları... Kadın Girişimci Kredisi İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla sunulan sıfır faizli kredi paketidir.

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Ve son dakika belli oldu! Ekonomi canlanacak! 180 gün ödemesiz sıfır faiz oranı ile 225.000 TL'ye kadar kredi!

Sıfır faizli kadın girişimci kredisi nedir?

Kadın Girişimci Kredisi İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla sunulan sıfır faizli kredi paketidir.

Ve son dakika belli oldu! Ekonomi canlanacak! 180 gün ödemesiz sıfır faiz oranı ile 225.000 TL'ye kadar kredi!

Nasıl Başvuru Yapılır?

Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi'ne Halkbank şubeleri aracılığı ile kolaylıkla başvuruda bulunabilirsiniz.

Ve son dakika belli oldu! Ekonomi canlanacak! 180 gün ödemesiz sıfır faiz oranı ile 225.000 TL'ye kadar kredi!

Başvuru Şartları Neler?

Halkbank Sıfır faizli Kadın Girişimci Kredisi başvuru şartları bankanın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. İşte başvuru şartları;

"3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu" kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olanlar.

Ve son dakika belli oldu! Ekonomi canlanacak! 180 gün ödemesiz sıfır faiz oranı ile 225.000 TL'ye kadar kredi!

Ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlar.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitirenler.