Ve son dakika belli oldu! Ekonomi canlanacak! 180 gün ödemesiz sıfır faiz oranı ile 225.000 TL'ye kadar kredi!

Halkbank kredi başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kredilerden olan esnaf kredisi ve bireysel temel ihtiyaç destek kredisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Halkbank'tan kadın girişimcilere özel sıfır faiz oranı ve 6 ay ödemesiz 225 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması adına sunulan kredi özellikle pandemi döneminde ekonominin canlandırılmasını hedefliyor. Peki Halkbank sıfır faizli kredi avantajından kimler yararlanabilir?

28.04.2021 13:24 - Son Güncelleme: 28.04.2021 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





