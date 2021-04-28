Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS'li KPSS'siz sözleşmeli personel alımı! 7 farklı kadrodan alım yapılacak! İşte başvuru şartları!
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete tarafından yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesine sözleşmeli bilişim personeli alacak. Alım yapılacak adaylar içerisinden KPSS ve YDS şartları aranacak. Değerlendirmeler KPSS puanın %70 i ve YDS puanın %30 u ele alınarak yapılacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nedir? İşte detaylar!
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete tarafından yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesine sözleşmeli bilişim personeli alacak. Alım yapılacak adaylar içerisinden KPSS ve YDS şartları aranacak. Değerlendirmeler KPSS puanın %70 i ve YDS puanın %30 u ele alınarak yapılacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nedir? İşte detaylar!
ALIM YAPILACAK KADROLAR NELEDİR?
1 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı,
1 Kıdemli Sistem Uzmanı,
1 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı,
1 Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı,
3 Yazılım (Back-End) Geliştirme Uzmanı,
2 Yazılım (Front-End) Geliştirme Uzmanı,
1 CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı
Toplamda 10 personel alımı yapılacaktır.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Kültür ve Turizm Bakanlığı kamu personeli alımı başvuruları 17 Mayıs 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 31 Mayıs 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Adaylar başvurularını sadece elektronik ortamda Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden gerçekleştirmeleri gereklidir.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Genel şartlar şu şekilde:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekleriçin en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.