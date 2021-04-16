Ve sonunda belli oldu! Aileler için o ücretlere zam yapıldı! 40.000 TL destek ödemesi için düğmeye basıldı!

Barınma yardımı yapılacak hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3'ünden daha az olması (2020 yılı itibariyle bu alt sınır 701.32 TL'dir)

Onarımı ya da bakımı için başvurulan evin veya yeni yapılması planlanan evin tam hisseli tapusuna sahip olmak

Engellilik, yaşlılık, malullük, dulluk, tek ebeveynli bir aile olma gibi özel yardım durumlarından birine sahip olmak