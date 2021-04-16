Herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz izin desteğinde kapsam değişti! İşte ödeme alabilecek iş kolları
Türkiye'de koronavirüs vakalarının 62 binleri bulmasının ardından Kabine Toplantısı'ndan kısmi kapanma kararı çıktı. Söz konusu karara göre bazı iş kolları Ramazan Bayramı sonuna kadar faaliyetlerine ara verecek. Söz konusu işyerlerine son dakika desteği geldi. Aylık bin 500 liralık ücretsiz izin desteğinin kapsamı genişletildi. İşte söz konusu destekten yararlanıp ödeme alabilecek iş kolları…
16.04.2021 09:59
- Son Güncelleme: 16.04.2021 10:38
GÜNLÜK 50 TL'LİK ÖDEME İLE 1500 TL'LİK DESTEK
TBMM Genel Kurulu torba yasa teklifi üzerindeki görüşmeleri tamamlayarak kabul etti.
ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ ARTIRILDI! VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Torba düzenleme yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösterip; 2021 yılı mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan ve nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılmasını düzenliyordu.