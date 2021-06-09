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Ve son dakika tarih belli oldu! Vatandaş ağzı kulaklarına varacak! Zam yapılamayacak! Yeni dönem başlıyor!

Ardı ardına açıklamalar yapıldı. Zam yapılamayacak! Yeni dönem başlıyor! Merkez Bankası koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜİK işbirliğiyle Erken Uyarı Sistemi 30 Eylül'e kadar hayata geçirilecek. Ekonomi reform paketinin önemli başlıklarından birini oluşturan enflasyonla mücadelede bu yıl önemli tedbirler devreye giriyor. Merkez Bankası koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜİK işbirliğiyle Erken Uyarı Sistemi 30 Eylül'e kadar hayata geçirilecek.

09.06.2021 09:44 - Son Güncelleme: 09.06.2021 09:44
Ve son dakika tarih belli oldu! Vatandaş ağzı kulaklarına varacak! Zam yapılamayacak! Yeni dönem başlıyor!

Herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Fiyat artışı ile ilgili yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. Zam oranları incelenecek. Tarih netleşti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ve son dakika tarih belli oldu! Vatandaş ağzı kulaklarına varacak! Zam yapılamayacak! Yeni dönem başlıyor!

Ekonomi reform paketinin önemli başlıklarından birini oluşturan enflasyonla mücadelede bu yıl önemli tedbirler devreye giriyor.

Ve son dakika tarih belli oldu! Vatandaş ağzı kulaklarına varacak! Zam yapılamayacak! Yeni dönem başlıyor!

Merkez Bankası koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜİK işbirliğiyle Erken Uyarı Sistemi 30 Eylül'e kadar hayata geçirilecek.

Ve son dakika tarih belli oldu! Vatandaş ağzı kulaklarına varacak! Zam yapılamayacak! Yeni dönem başlıyor!

Sistem için Tarım Bakanlığı'nın sahip olduğu tarımsal üretimi izleme amaçlı kurulan teknolojik imkânlar, Ticaret Bakanlığı'nın dış ticaret tedbir seti, arz zinciri izleme ve iç piyasa uzmanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi enstrümanları, Merkez Bankası'nın fiyat izleme uzmanlığı ile güçlü bir yapı kuruluyor.

Ve son dakika tarih belli oldu! Vatandaş ağzı kulaklarına varacak! Zam yapılamayacak! Yeni dönem başlıyor!

BU YIL DEVREDE

İklim, afet ve ürün ekim davranışlarındaki değişimlerin etkisini azaltmak için kurulacak sistemin birinci ayağını arz sistemi oluşturacak.