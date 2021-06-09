Ve son dakika tarih belli oldu! Vatandaş ağzı kulaklarına varacak! Zam yapılamayacak! Yeni dönem başlıyor!

Ardı ardına açıklamalar yapıldı. Zam yapılamayacak! Yeni dönem başlıyor! Merkez Bankası koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜİK işbirliğiyle Erken Uyarı Sistemi 30 Eylül'e kadar hayata geçirilecek. Ekonomi reform paketinin önemli başlıklarından birini oluşturan enflasyonla mücadelede bu yıl önemli tedbirler devreye giriyor. Merkez Bankası koordinasyonunda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜİK işbirliğiyle Erken Uyarı Sistemi 30 Eylül'e kadar hayata geçirilecek.

09.06.2021 09:44 - Son Güncelleme: 09.06.2021 09:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





