Bankalardan bal gibi ucuz satılık araçlar: 53.000 TL- 66.000 TL- 85.000 TL'ye araba sahibi olun! Ziraat, Vakıfbank satışa çıkardı...

Bankalar tarafından satışa sunulan, icralık araçlar olduğunu çoğumuz duymuşuzdur. Bankalardan satılık arabalar, taşıt piyasalarından satın alınabilecek araçlara göre çok daha uygun fiyatlı olacağından, müşterilerin her zaman ilk tercihleri arasında yer almaktadır. İhale ve açık arttırma yöntemi ile satılan bu otomobiller genelde kredi ve kredi kartı borçlularına ait otomobillerdir. Maliyeden veya bankalar ikinci el icralık araçları satışa sunarlar.