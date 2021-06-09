Bankalardan bal gibi ucuz satılık araçlar: 53.000 TL- 66.000 TL- 85.000 TL'ye araba sahibi olun! Ziraat, Vakıfbank satışa çıkardı...
Bankalardan Haziran ayında her bütçeye uygun ucuz icralık araçlar! Bankalar tarafından satılık araçlar, normal piyasalardan alınabilecek 2. el araçlara göre çok daha uygun fiyatlı olduğundan dolayı vatandaşların her zaman ilk tercihleri arasında yer alıyor. Bu araçlar borçlu kişilerin borcuna karşılık olarak el konularak bankalar tarafından satışa çıkarılmaktadır. Bu anlamda Ziraat Bankası ve Vakıfbank araç satış ilanları oldukça ilgi görüyor. Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan satılan 2. el araçlar internet sitesi üzerinden verilen ilanlara teklif verilmesi gerekiyor. İşte bankalardan ucuz 2. el araç ilanları!
Bankalar tarafından satışa sunulan, icralık araçlar olduğunu çoğumuz duymuşuzdur. Bankalardan satılık arabalar, taşıt piyasalarından satın alınabilecek araçlara göre çok daha uygun fiyatlı olacağından, müşterilerin her zaman ilk tercihleri arasında yer almaktadır. İhale ve açık arttırma yöntemi ile satılan bu otomobiller genelde kredi ve kredi kartı borçlularına ait otomobillerdir. Maliyeden veya bankalar ikinci el icralık araçları satışa sunarlar.
BANKALARDAN SATILIK 2. EL ARAÇLAR NASIL ALINIR?
Banka şubeleri müşterileri tarafından ödenmeyen borçlara binaen, kişilerin mal varlıklarına icra işlemi başlatırlar. Eğer borç ödenmez ise, mal varlığına icra yolu ile el konulur ve satışa sunulur. Bu satış usulü genel itibariyle ihale yöntemi ile yapılmaktadır.
Bu hususta belirlenen, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanır. Bankalar satılacak araçları internet ve yasada belirtilen diğer yöntemler ile ilan ederler. İlan sonrasında ihale yapılır ve teklif verenlerin teklifleri değerlendirilir. Eğer araçlar satılmaz ise, ikinci ilan başlatılır. Eğer aracı borçlu olan sahibi satın almak isterse, öncelik sahibine verilir.