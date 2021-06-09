Kamuda çalışan taşeron işçiye 4.800 TL maaş! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak 2021? Netleşti...
Kamuda çalışan taşeron işçiye son dakika haber! Kamu kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerin maaş zammı konusunda son dakika gelişmeler yaşanıyor. Taşeron işçilerin iş kolu ile alakalı olan sürecin tamamlanmasının ardından gözler toplu iş sözleşmesinin imzalanacağı tarihe çevrildi. 900 bine yakın taşeron ve kamu işçilerinin ne kadar zam alacağı konusunda araştırmalar son sürat devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işçi konfederasyonları arasındaki pazarlıkların Temmuz ayına kadar sürmesi ön görülüyor. Peki, taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne kadar olacak 2021? Toplu sözleşme ne zaman yapılacak? İşte detaylar!
4D'li taşeron işçi zam oranı Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte binlerce çalışan tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda AÇSHB'nin 4D'li çalışan sürekli işçiler için yapacağı maaş zam oranı konusunda binlerce çalışan yapılan son dakika açıklamalarını takip ediyor. Peki, kamuda çalışan 4D'li taşeron işçilerin zam oranı ne kadar olacak 2021? Toplu iş sözleşmesi ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar!
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN TİS TARİHİ
Kamu müessese ve kuruluşlarında çalışan taşeron emekçilerin toplu iş sözleşmelerine ait fotoğrafı bir açıklama gelmedi. Ancak mevzuya dair uzmanlar 2021 TİS tarihinin ne zaman olabileceğine ait açıklamalarda bulundular. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikası arasında reelleştirilecek görüşmelerin yaz evveli başlaması bekleniyor.
İŞÇİ SENDİKALARININ RESMİ ZAM ORANI TEKLİFİ BELLİ OLDU!
Hak-İş ve Türk-İş tarafından bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunuldu. İşçi sendikaları arasında yer alan Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız tarafınan Bakan Bilgin'e sunulan zam teklifi dikkatleri çekti. Kamu işçileri için verilen zam önerisi kapsamında 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, öbür 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı arz edilirken zam önerisinin kabul edilmesi vaziyetinde kamuda çalışan bir işçinin en düşük ücreti 4 bin 800 liraya yükseltilmiş olacak.
BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme müzakerelerinin uzun bir süreç olduğunu belirterek, "Ama biz bunu ne kadar kısa sürede, ne kadar geniş bir uzlaşma zemininde başarırsak Türkiye'deki çalışma hayatının istikrarına ve Türkiye'deki demokrasiye o kadar katkı yapmış oluruz." ifadelerini kullandı.