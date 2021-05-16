Ve son dakika netleşti! Kredi çeken milyonlar için geçerli! Bundan sonra bankalar... Buna mutlaka dikkat edin

Kredi çeken çoğu şahıs hayat sigortası yapılmasını afaki buluyor. Bankalar kredi çekildiği sırada hayat sigortasını gerekli kılıyor. Kredi kullananlar hayat sigortası yaptırmak zorunda kalıyor. Fakat sigorta süresi bittiğinde genellikle bankalar kredi kullanım sırasında olduğu gibi ısrarcı olmuyor. Bazen alıcının sigorta müddetinin bittiğinden dahi haberi olmayabiliyor. Bankaların bu biçimde bir tavır izlemesinin ehemmiyetli bir nedeni var. Kredi çekmek istediğiniz zaman ödeyeceğiniz faizler ve dosya masrafları gibi detayların yanı sıra yaptırmanız gereken bazı sigortalar da bulunuyor. Eğer konuya biraz uzak biriysek de, bu aşamada aklımız fazlasıyla karışıyor. Sigorta kelimesini duymak bazılarımızda güven duygusu yaratırken, bazılarımızda bir bankaya bağımlı olmak anlamına geliyor.

16.05.2021 08:50 - Son Güncelleme: 16.05.2021 08:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





