Ve son dakika netleşti! Hesaplara anında 1.797 TL para yatıyor! Ödemeler TC kimlik numarasına göre yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını bildirdi. Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engellilik oranının en az %50 olan ve "ağır engelli" bölümünde "evet" yazan rapor gerekmektedir. Bunun yanında parkinson, demans, böbrek yetmezliği gibi hastalıkları olanların da sağlık raporunda ağır engelli ibaresi olması gerekiyor.