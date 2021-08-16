Ve son dakika netleşti! Hesaplara anında 1.797 TL para yatıyor! Ödemeler TC kimlik numarasına göre yapılacak
Ve son dakika açıklandı. Milyonları yakından ilgilendiriyor. AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bakan Yanık, bakıma gereksinimi olan engelli vatandaşlara, aileleri beraberinde ekonomik destek sağlamak suretiyle oluşturulan evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağı verisini paylaşarak, engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile merkezli sosyal hizmet vizyonu tarafında geliştirdiklerini vurguladı. Evde bakım maaşı için başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine yapılmaktadır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını bildirdi. Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engellilik oranının en az %50 olan ve "ağır engelli" bölümünde "evet" yazan rapor gerekmektedir. Bunun yanında parkinson, demans, böbrek yetmezliği gibi hastalıkları olanların da sağlık raporunda ağır engelli ibaresi olması gerekiyor.
Aileleri yanında kalan engellilere, gündüzlü bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olunduğuna işaret eden Yanık, "Evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" ifadelerini kullandı.