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Haberler Ekonomi Ve son dakika netleşti! Hesaplara anında 1.797 TL para yatıyor! Ödemeler TC kimlik numarasına göre yapılacak

Ve son dakika netleşti! Hesaplara anında 1.797 TL para yatıyor! Ödemeler TC kimlik numarasına göre yapılacak

Ve son dakika açıklandı. Milyonları yakından ilgilendiriyor. AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını bildirdi. Bakan Yanık, bakıma gereksinimi olan engelli vatandaşlara, aileleri beraberinde ekonomik destek sağlamak suretiyle oluşturulan evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağı verisini paylaşarak, engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile merkezli sosyal hizmet vizyonu tarafında geliştirdiklerini vurguladı. Evde bakım maaşı için başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine yapılmaktadır.

16.08.2021 10:40 - Son Güncelleme: 16.08.2021 10:40
Ve son dakika netleşti! Hesaplara anında 1.797 TL para yatıyor! Ödemeler TC kimlik numarasına göre yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını bildirdi. Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engellilik oranının en az %50 olan ve "ağır engelli" bölümünde "evet" yazan rapor gerekmektedir. Bunun yanında parkinson, demans, böbrek yetmezliği gibi hastalıkları olanların da sağlık raporunda ağır engelli ibaresi olması gerekiyor.

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Ve son dakika netleşti! Hesaplara anında 1.797 TL para yatıyor! Ödemeler TC kimlik numarasına göre yapılacak

Aileleri yanında kalan engellilere, gündüzlü bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olunduğuna işaret eden Yanık, "Evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ve son dakika netleşti! Hesaplara anında 1.797 TL para yatıyor! Ödemeler TC kimlik numarasına göre yapılacak

Yanık, 2021 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1657 lira 86 kuruştan 1797 lira 97 kuruşa çıkarıldığını hatırlatarak, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığını belirtti.

Ve son dakika netleşti! Hesaplara anında 1.797 TL para yatıyor! Ödemeler TC kimlik numarasına göre yapılacak

Evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını ifade eden Yanık, "968,2 milyon lira evde bakım yardımı ödemesini bugünden itibaren hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dilerim" açıklamasında bulundu.

Ve son dakika netleşti! Hesaplara anında 1.797 TL para yatıyor! Ödemeler TC kimlik numarasına göre yapılacak

EVDE BAKIM AYLIĞI MAAŞI NEDİR?

Evde bakım aylığı, sürekli bakıma muhtaç bir yakınını himaye eden ve bakımını üstlenen kişilere devlet tarafından verilen maaştır.

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