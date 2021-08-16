BİM'de es geçilemeyecek indirimler! BİM 17 Ağustos 2021 aktüel kataloğuyla envai çeşit kampanyalar!
BİM 17 Ağustos 2021 aktüel kataloğuyla yeni indirimli ürün fırsatları günün ilk saatleriyle birlikte marketlerde yer alacak. Temizlik ve bakım ürünlerinin revaçta olduğu kataloğda Family 40'lı Gözlük Temizleme Mendili, Parex 4'lü Magic Temizlik Bezi, Quickdish 2'li Mikrofiber Temizlik Bezi, Porçöz Çamaşır Makinesi Temizleyici, Miss Sirke Özlü Kireç Çözücü, Güldal Çamaşır Suyu, Solo Islak Mendil, Parex Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri, Solo Islak Mendil, Finish Quantum 64'lü Bulaşık Makinesi Tableti ve Kotex 26'lı Normal Hijyenik Ped salı günü raflarda satışa sunulacak. İşte BİM 17 Ağustos 2021 aktüel kataloğu ürünlerinin detaylı listesi
16.08.2021 11:30
- Son Güncelleme: 16.08.2021 11:30
BİM'de es geçilemeyecek indirimler! BİM 17 Ağustos 2021 aktüel kataloğuyla envai çeşit kampanyalar! BİM'de bu hafta Finish Quantum 64'lü Bulaşık Makinesi Tableti, Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı, Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı, Porçöz Çamaşır Makinesi Temizleyici, Güldal Çamaşır Suyu, Solo Islak Mendil, Kotex 26'lı Normal Hijyenik Ped, Miss Sirke Özlü Kireç Çözücü, Kotex 20'li Gece Hijyenik Ped, Savon De Royal Kokulu Katı Sabun, Quickdish 2'li Mikrofiber Temizlik Bezi, Mr. Green 10'lu Mikrofiber Temizlik Bezi ürünleri satışa çıkacak.