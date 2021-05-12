Ve son dakika netleşti! Acil nakit ihtiyacı olanların başvuruları başladı! 36 ay vadeli, 1.54 faizli kredi kampanyası vatandaşları mest etti!

Nakit ihtiyacı olanları mest eden haber! Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada tüketici kredisi kampanyasıyla ilgili, "Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun." denilirken, kredi özellikleri hakkında detayları sayfamızda paylaştık. Yaşadığımız şartların ve koşulların varlığında, hepimizin ihtiyaçları, istekleri, gerçekleştirmeyi arzuladıkları hayalleri olabilir. Bunların giderilmesi için yeterli bütçeye sahip değilsek, eşden, dosttan, akrabalardan ziyade çoğumuzun tercih ettiği yol bireysel ihtiyaç kredileridir.

12.05.2021 08:36 - Son Güncelleme: 12.05.2021 08:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





