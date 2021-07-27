Ve son dakika duyuruldu! Yeni başvuruda PTT aracılığıyla 300-400-600 TL verilecek! Tek seferlik ödeme için... Doğum yardımı ödemeleri kapsamda 300, 400 ve 600 TL destek sağlanıyor. Doğum yardımı, ihtiyaç sahibi kişilere yönelik verilen destek ödemelerinden birisi olarak biliniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destek ödemeleri sürüyor ve başvurular halen alınıyor. Başvuru yapan vatandaşlara PTT üzerinden ödemeler yapılıyor. Vatandaşa destek olmak için pek çok ekonomik destek vatandaşı korumak için devreye alınıyor. Ayrıca önceki destekler başvuruları da devam ediyor.