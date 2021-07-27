Ve son dakika duyuruldu! Yeni başvuruda PTT aracılığıyla 300-400-600 TL verilecek! Tek seferlik ödeme için...
Devlet tarafından vatandaşlar pek çok destek ödemesi başvuru sonrası anında yatırılıyor. Doğum yardımı bunlardan birisi. Bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından alınan doğum yardımı başvuruları sürüyor. 300 liradan 600 TL'ye kadar PTT'den çekilebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pek çok alanda yardım ödemeleri veriliyor. Bu desteklerden birisi de doğum yardımı. Doğum yardımı için başvurular sürüyor. Başvuru yapmak isteyenler ise tüm detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor.
Ve son dakika duyuruldu! Yeni başvuruda PTT aracılığıyla 300-400-600 TL verilecek! Tek seferlik ödeme için... Doğum yardımı ödemeleri kapsamda 300, 400 ve 600 TL destek sağlanıyor. Doğum yardımı, ihtiyaç sahibi kişilere yönelik verilen destek ödemelerinden birisi olarak biliniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destek ödemeleri sürüyor ve başvurular halen alınıyor. Başvuru yapan vatandaşlara PTT üzerinden ödemeler yapılıyor. Vatandaşa destek olmak için pek çok ekonomik destek vatandaşı korumak için devreye alınıyor. Ayrıca önceki destekler başvuruları da devam ediyor.
600 TL'YE KADAR YARDIM YAPILIYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor.
Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.
DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir.
Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.